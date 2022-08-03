https://uz.sputniknews.ru/20220803/v-uzbekistane-sozdadut-sovet-molodyx-poslov-26800456.html

В Узбекистане создадут "Совет молодых послов"

В Узбекистане создадут "Совет молодых послов"

В Минтуризма рассказали о предстоящих мероприятиях в рамках Конгресса "Молодежный туризм".

2022-08-03T17:54+0500

2022-08-03T17:54+0500

2022-08-03T17:54+0500

общество

туризм

конгресс

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В рамках предстоящего Конгресса "Молодежный туризм" в Узбекистане создадут "Совет молодых послов". Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Министерстве туризма и культурного наследия республики.Съезд молодых туристов пройдет в лагере "Лочин" в Шахрисабзе 8-12 августа.Участники конгресса смогут встретиться с вице-премьером – министром туризма и культурного наследия Азизом Абдухакимовым.В съезде примут участие 50 талантливых школьников из всех регионов страны, нуждающихся в социальной защите, и 700 школьников и студентов, включенных в "Молодежную тетрадь".На конгресс пригласили также 20 молодых людей из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана.В программу встречи войдут конкурсы и мероприятия, такие как "Туризм-квест", "Лучший туристический проект", "Звездный визит", акция "Тоза-худуд", "Костер дружбы". Ожидается, что в мероприятиях примут участие известные звезды эстрады, известные блогеры и активисты.В рамках конгресса впервые в Узбекистане создадут "Совет молодых послов". Кандидатов для Совета будет отбирать из числа активной молодежи специальная комиссия.Молодые послы будут ежегодно представлять информацию по развитию туристической отрасли в республике. Каждые пять лет члены совета будут участвовать в съездах.Читайте также: Бухара может принять туристический форум ШОС в 2023 году

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туризм, конгресс