https://uz.sputniknews.ru/20220803/v-uzbekistane-ustanovili-novye-pravila-komandirovok-26789363.html

В Узбекистане установили новые правила командировок

В Узбекистане установили новые правила командировок

Правительство утвердило новые правила служебных командировок по Узбекистану. Определена их продолжительность, компенсация расходов и правила учета.

2022-08-03T13:21+0500

2022-08-03T13:21+0500

2022-08-03T13:21+0500

общество

узбекистан

правительство

расходы

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Правительство утвердило положение о служебных командировках в пределах страны, сообщает Минюст.Соответствующее постановление принято накануне. Им определяется продолжительность поездки, компенсация расходов и выходных дней.Так, согласно документу, продолжительность командировки определяется руководителем организации. При этом, ее срок не должен превышать 30 календарных дней. Это без учета времени в пути.Срок может быть и больше. Это касается рабочих, руководителей и специалистов, направляемых для выполнения монтажных, наладочных и строительных работ. В этом случае он не должен превышать 12 месяцев.На командированных сотрудников распространяется режим рабочего времени и времени отдыха тех организаций, в которые они командированы. А вот если работник не использовал свои выходные, то воспользоваться ими по возвращению уже не получится.Зато можно рассчитывать на компенсацию, если сотрудник специально командирован для работы в выходные или праздничные дни. За это, по возвращению, ему предоставят другой день отдыха.За поездку в регионы с тяжелыми природно-климатическими и бытовыми условиями, также выплачиваются дополнительные надбавки, установленные для данной местности.Возмещаются расходы, связанные с проживанием (аренда гостиницы или жилья), проезд к месту командировки и обратно на постоянное место работы, а также оплачиваются ежедневные расходы.Гостиничные расходы компенсируются от 1,5-кратного до 3-кратного размера БРВ. При отсутствии подтверждающих документов возмещаются 20% от БРВ за каждые сутки.Регистрация командированных лиц в организациях ведется в электронном виде в программном комплексе “ЎзАСБО” (либо в информационной системе бухгалтерского учета).Постановлением предусмотрена разработка программного обеспечения для учета командировочных расходов и его мобильное приложение.Читайте также:Россияне стали чаще летать в командировки в Ташкент

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узбекистан, правительство, расходы