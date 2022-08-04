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Делегации двух областей РФ обсудили сотрудничество с властями Ташкента
Делегации двух областей РФ обсудили сотрудничество с властями Ташкента
В столицу прибыли представители Челябинского и Астраханского регионов.
2022-08-04T11:42+0500
2022-08-04T11:42+0500
2022-08-04T11:42+0500
экономика
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ташкент
сотрудничество
челябинская область
астраханская область
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В хокимияте Ташкента прошло совещание Жахонгира Артикходжаева с делегацией Челябинской и Астраханской областей Росии во главе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.В свою очередь, Текслер отметил, что Челябинская область является лидером в производстве фасадных стекол большой площади для небоскребов, которые отличаются хорошими изоляционными свойствами, а также строительных кранов, трамваев, навесного оборудования для сферы благоустройства и пожарной безопасности и другой промышленной продукции. Губернатор Челябинской области заявил о необходимости налаживания прямого авиасообщения между регионами, стандартизации турпакетов и маршрутов, а также улучшения логистики. Кроме того, Текслер предложил продолжить развитие промышленного взаимодействия, а также подписать соглашение о сотрудничестве и наладить культурный обмен.Вместе с тем, Илья Волынский, министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области, заявил: "Область, открывая ворота к Каспийскому морю, позволяет оказывать современные логистические услуги". Волынский предложил открыть в Астрахани торговый дом.Губернатор также отметил успех филиала Астраханского университета в Ташкенте, в котором обучается более 1000 узбекских студентов. "Предлагаю и в дальнейшем развивать сотрудничество в сфере профессионального образования между нашими регионами", - добавил Волынский.По итогам переговоров стороны договорились развивать "взаимовыгодное и перспективное сотрудничество".Читайте также:Три региона России заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном
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россия, ташкент, сотрудничество, челябинская область, астраханская область
Делегации двух областей РФ обсудили сотрудничество с властями Ташкента
Представители Челябинского и Астраханского регионов обсудили взаимодействие со столичным хокимиятом.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
В хокимияте Ташкента прошло совещание Жахонгира Артикходжаева с делегацией Челябинской и Астраханской областей Росии во главе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом сообщила пресс-служба
местной администрации.
"Партнерские отношения между нашими регионами необходимо развивать и укреплять, последовательно сотрудничая в сферах ЖКХ, образования, градостроительства, туризма, искусства и культуры, а также взаимодействуя в проведении фестивалей музыки, кино и театра", - заявил хоким Ташкента.
В свою очередь, Текслер отметил, что Челябинская область является лидером в производстве фасадных стекол большой площади для небоскребов, которые отличаются хорошими изоляционными свойствами, а также строительных кранов, трамваев, навесного оборудования для сферы благоустройства и пожарной безопасности и другой промышленной продукции.
Губернатор Челябинской области заявил о необходимости налаживания прямого авиасообщения между регионами, стандартизации турпакетов и маршрутов, а также улучшения логистики.
"Это послужит дальнейшему развитию туризма в наших странах, в том числе, медицинского туризма по офтальмологическому и стоматологическому направлениям", - отметил он.
Кроме того, Текслер предложил продолжить развитие промышленного взаимодействия, а также подписать соглашение о сотрудничестве и наладить культурный обмен.
Вместе с тем, Илья Волынский, министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области, заявил: "Область, открывая ворота к Каспийскому морю, позволяет оказывать современные логистические услуги".
Волынский предложил открыть в Астрахани торговый дом.
"Это позволит нашим компаниям охватить весь российский рынок, наладить сотрудничество в сфере выращивания и поставки сельскохозяйственных продуктов, в частности, лука и картофеля", - сказал он.
Губернатор также отметил успех филиала Астраханского университета в Ташкенте, в котором обучается более 1000 узбекских студентов.
"Предлагаю и в дальнейшем развивать сотрудничество в сфере профессионального образования между нашими регионами", - добавил Волынский.
По итогам переговоров стороны договорились развивать "взаимовыгодное и перспективное сотрудничество".