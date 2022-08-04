https://uz.sputniknews.ru/20220804/delegatsii-dvux-oblastey-rf-obsudili-sotrudnichestvo-s-vlastyami-tashkenta-26818273.html

Делегации двух областей РФ обсудили сотрудничество с властями Ташкента

Делегации двух областей РФ обсудили сотрудничество с властями Ташкента

В столицу прибыли представители Челябинского и Астраханского регионов.

2022-08-04T11:42+0500

2022-08-04T11:42+0500

2022-08-04T11:42+0500

экономика

россия

ташкент

сотрудничество

челябинская область

астраханская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/04/26818516_0:72:1001:635_1920x0_80_0_0_1a8b5a94f59905a1446db1a72a3fc892.jpg

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В хокимияте Ташкента прошло совещание Жахонгира Артикходжаева с делегацией Челябинской и Астраханской областей Росии во главе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.В свою очередь, Текслер отметил, что Челябинская область является лидером в производстве фасадных стекол большой площади для небоскребов, которые отличаются хорошими изоляционными свойствами, а также строительных кранов, трамваев, навесного оборудования для сферы благоустройства и пожарной безопасности и другой промышленной продукции. Губернатор Челябинской области заявил о необходимости налаживания прямого авиасообщения между регионами, стандартизации турпакетов и маршрутов, а также улучшения логистики. Кроме того, Текслер предложил продолжить развитие промышленного взаимодействия, а также подписать соглашение о сотрудничестве и наладить культурный обмен.Вместе с тем, Илья Волынский, министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области, заявил: "Область, открывая ворота к Каспийскому морю, позволяет оказывать современные логистические услуги". Волынский предложил открыть в Астрахани торговый дом.Губернатор также отметил успех филиала Астраханского университета в Ташкенте, в котором обучается более 1000 узбекских студентов. "Предлагаю и в дальнейшем развивать сотрудничество в сфере профессионального образования между нашими регионами", - добавил Волынский.По итогам переговоров стороны договорились развивать "взаимовыгодное и перспективное сотрудничество".Читайте также:Три региона России заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном

россия

ташкент

астраханская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, ташкент, сотрудничество, челябинская область, астраханская область