https://uz.sputniknews.ru/20220804/dlya-borby-s-chs-kak-rabotaet-otryad-bystrogo-reagirovaniya-v-stolitse---video-26827927.html
Для борьбы с ЧС: как работает отряд быстрого реагирования в столице - видео
Для борьбы с ЧС: как работает отряд быстрого реагирования в столице - видео
В состав оперативного отряда вошли представители сразу нескольких коммунальных служб, что позволит быстро устранять последствия непогоды
2022-08-04T15:55+0500
2022-08-04T15:55+0500
2022-08-04T15:55+0500
общество
ташкент
коммунальные службы
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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. В столице действует оперативный отряд для устранения последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных непогодой.Представители столичного хокимията рассказали корреспонденту Sputnik, кто вошел в состав "группы быстрого реагирования" и как работают специалисты отряда.По информации хокимията Ташкента в начале августа в столице возможен сильный ветер и дождь. В связи с этим сотрудники оперативного отряда дежурят круглосуточно, чтобы в любой момент выехать на место происшествия для устранения последствий стихии.Информацию о происшествиях эксперты получают от оперативного дежурного Управления по чрезвычайным ситуациям ТашкентаВ состав оперативной группы вошел 31 сотрудник сотрудники из разных организаций, в частности "Toshkent shahar suv ta'minoti", "Toshissiqquvvati", городского Управления по эксплуатации каналов, "Maxsustrans", "Toshkent shahar ETK" (электрические сети) и "Hududgazpoytaxt".Отряд оснащен всей необходимой техникой. В его распоряжении 2 экскаватора, 2 самосвала, 2 аварийные машины, 3 ассенизаторные машины, 4 трактора откачки, сообщили в хокимияте.Читайте также: Почему в Узбекистане нужны метеорологи с российскими знаниями – эксперт
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ташкент, коммунальные службы
Для борьбы с ЧС: как работает отряд быстрого реагирования в столице - видео
В состав оперативного отряда вошли представители сразу нескольких коммунальных служб, что позволит быстро устранять последствия непогоды.
ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. В столице действует оперативный отряд для устранения последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных непогодой.
Представители столичного хокимията рассказали корреспонденту Sputnik
, кто вошел в состав "группы быстрого реагирования" и как работают специалисты отряда.
По информации хокимията Ташкента в начале августа в столице возможен сильный ветер и дождь. В связи с этим сотрудники оперативного отряда дежурят круглосуточно, чтобы в любой момент выехать на место происшествия для устранения последствий стихии.
Информацию о происшествиях эксперты получают от оперативного дежурного Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента
В состав оперативной группы вошел 31 сотрудник сотрудники из разных организаций, в частности "Toshkent shahar suv ta'minoti", "Toshissiqquvvati", городского Управления по эксплуатации каналов, "Maxsustrans", "Toshkent shahar ETK" (электрические сети) и "Hududgazpoytaxt".
Отряд оснащен всей необходимой техникой. В его распоряжении 2 экскаватора, 2 самосвала, 2 аварийные машины, 3 ассенизаторные машины, 4 трактора откачки, сообщили в хокимияте.