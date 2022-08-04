https://uz.sputniknews.ru/20220804/frantsiya-pytaetsya-ustroit-besporyadki-v-mali--somb-26820779.html

Франция пытается устроить беспорядки в Мали — СОМБ

Франция пытается устроить беспорядки в Мали — СОМБ

Париж хочет создать хаос в Мали, как в ЦАР два года назад.

2022-08-04T12:25+0500

2022-08-04T12:25+0500

2022-08-04T12:25+0500

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Власти Франции продолжает поддерживать и контролировать огромное количество деструктивных сил, которые хотят устроить хаос в Мали, сообщил РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов."Все слышали агрессивные и часто лживые заявления, которые произносятся с самого верха – от президента Макрона. Эти выпады связаны с ненавистью к африканским странам, которые успешно выбираются из неоколониальной системы Парижа… С этим мы столкнулись в ЦАР, когда враг пытался захватить столицу два года назад, а сейчас мы это видим в Мали", - отметил Иванов.Читайте также:Китай затягивает песчаную петлю на шее Тайваня

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