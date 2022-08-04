https://uz.sputniknews.ru/20220804/kitay-zatyagivaet-peschanuyu-petlyu-na-shee-tayvanya-26818347.html

Китай затягивает песчаную петлю на шее Тайваня

Китай затягивает песчаную петлю на шее Тайваня

Последние двое суток в мире, казалось, не было никаких других новостей кроме визита спикера палаты представителей США на Тайвань.

2022-08-04T11:14+0500

2022-08-04T11:14+0500

2022-08-04T11:14+0500

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Самолет Нэнси Пелоси своими крыльями затмил и боевые действия на Украине, и мировой финансово-энергетический кризис. В итоге представительница американского истеблишмента остров таки посетила, а Китай ограничился чередой крайне резких политических заявлений. Сей факт дал старт целой лавине алармистских заявлений от всевозможных экспертов, трубящих о стратегическом поражении КНР. Акцент был сделан исключительно на военном аспекте, при этом из вида совершенно выпал тот факт, что речь идет об азиатской стране, то есть о государстве с отличной от европейской ментальностью, системой власти, политических сценариев и подходов.Пока все следили за маневрами и учениями военно-морского флота НОАК, Пекин нанес незаметный, но идеально выверенный и сокрушительный удар. С 3 августа на Тайвань категорически запрещено поставлять песок.Для Тайваня это гораздо хуже прямого военного вторжения и высадки морского десанта.Начнем с самого простого и наглядного. Хоть мы и живем в XXI веке, когда космические телескопы делают качественные снимки галактик, удаленных от нас на 500 миллионов световых лет, строительство даже самого простого дома, как и сотни лет назад, невозможно без использования песка. Его добавляют в строительные смеси, смешивают с цементом и щебнем, делают материалы для штукатурки. Может кому-то подобный запрет кажется шуткой и фарсом, но только не жителям Тайваня, Гонконга и Макао. Посольство КНР в соединенных штатах публикует официальную торговую статистику, из которой следует, что 90 процентов всего песка, расходуемого в упомянутых регионах, поставляются с материковой части Китая.Только на Тайване рынок строительства в 2021 году оценивался в 82,1 миллиард долларов.Одни лишь сухие цифры слабо отображают общую картину, здесь нужно понимать несколько принципиальных фактов. Тайвань – это островное государство площадью всего в 36 тысяч квадратных километров, для сравнения, столько же занимает наша Ярославская область. При этом в российском регионе живет 1,2 миллиона человек, а на Тайване 23 миллиона. Естественно, что при такой скученности населения и дефиците земли вектор строительства будет направлен вверх, то есть на месте давно и безальтернативно строятся все более высотные здания, возведение которых невозможно без современных марок бетона. По состоянию на начало текущего года структура строительного рынка острова была следующей: порядка 55 процентов строительства приходилось на жилье, а все остальное между собой в приблизительно равных долях делили сектора коммерческой недвижимости, а также всевозможные инфраструктурные и объекты топливно-энергетического комплекса. Введение "песочного" эмбарго если и не обрушит местную строительную индустрию полностью, то поставит ее на грань выживания. Логичным продолжением этих санкций станут рекордные цены на недвижимость, при этом как сильно и как быстро будет взлетать стоимость сейчас прогнозировать не возьмется ни одного международное агентство.Наладить поставки зернистого диоксида кремния, а именно так с точки зрения химии называется обычный песок, конечно, можно. Правда, в дело тут же вступает бессердечная логистика, которая песок обычный с каждой лишней морской милей доставки все больше превращает в песок золотой. К тому же, как показал энергетический кризис этого года, даже если на рынке и есть искомый товар, это вовсе не значит, что его можно быстро купить и доставить. На него могут претендовать и другие страны, а может просто не найтись нужного количества судов подходящего типа. Любознательные и въедливые читатели могут, к примеру, самостоятельно поискать, во сколько раз после введения санкций выросла стоимость фрахта судов для перевозки СПГ.Впрочем, это лишь самая вершина айсберга. Введенные ограничения имеют куда большую разрушительную силу и способны в самые сжатые сроки нокаутировать экономику непокорного острова.Песок, которого в мире (вместе с гравием) ежегодно добывается порядка 40 миллиардов тонн суммарной стоимостью свыше 70 миллиардов долларов, является базисом всей современной электроники и сложных устройств. В ход, конечно, идет не просто песок с пляжа, а его кварцевый вариант, именно из него производят чипы, микросхемы, компьютеры, оптоволоконные кабели и тысячи других устройств, привычно наполняющих нашу комфортную повседневность.Песок проходит специальную очистку, после чего его помещают в электрическую печь, нагревают до температуры в несколько тысяч градусов Цельсия, в результате этой процедуры после отделения кислорода остается кремний 99-процентной чистоты. Его формуют в микроскопические цилиндры, которые режут на пластины в 60 тысяч раз тоньше человеческого волоса. Именно из этого сырья в итоге создают транзисторы (электронные переключатели, контролирующие поток электричества) и полупроводники (элементы кремния и германия, проводящие электричество при определенных температурах и блокирующие его при других). Еще в 1959 году американский ученый Роберт Нойс придумал, как на пластине чистого кремния размером в ноготь мизинца разместить несколько транзисторов. Это и стало началом эры электроники, а сами чипы и микросхемы стремительно уменьшались в размерах.Мы специально позволили себе короткую лекцию о роли песка в электронной индустрии, поскольку Тайвань главный мировой производитель микрочипов для электроники. По итогам прошлого года тайваньские производители оккупировали 66 процентов мирового профильного рынка и явно не собирались останавливаться на достигнутом. Просто для сравнения, Южная Корея может похвастать лишь 17 процентами, а полуторамиллиардный Китай довольствуется скромными 8 процентами рынка полупроводников.Чтобы понять, что мы не ошиблись, обратимся к списку крупнейших профильных компаний.На третьем месте находится тайваньская United Microelectronics Corporation с прибылью за прошлый год в размере 7,7 миллиарда долларов. На втором расположилась южнокорейская Samsung Electronics, чьи заводы размещены в 74 странах мира. А первое место с большим отрывом удерживает еще одна тайваньская корпорация Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. TSMC предлагает своим клиентам более одиннадцати тысяч наименований изделий и на этом в 2020 году компания заработала 45,5 миллиардов долларов.Обрыв импортных цепочек поставок песка строительного и кварцевого потенциально способны отправить в глубокий нокаут не только экономику Тайваня, но всю мировую индустрию электроники, от игровых приставок до "мозгов" современных ракет и истребителей.Следить за маневрами авиационных звеньев и группировок боевых кораблей у берегов Тайваня чрезвычайно увлекательно. При этом все, кто читал труды Сунь-Цзы, понимают, что это лишь красивый фон и если долго сидеть на своем песчаном берегу, однажды к нему приплывет целый остров.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

китай, тайвань, визит, сша