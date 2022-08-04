https://uz.sputniknews.ru/20220804/kitay-nachal-masshtabnye-ucheniya-s-boevymi-strelbami-vokrug-tayvanya-26814464.html

Китай начал масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

Китай начал масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

Маневры начались в 12.00 по местному времени.

2022-08-04T09:48+0500

2022-08-04T09:48+0500

2022-08-04T09:48+0500

в мире

китай

тайвань

военные учения

учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0a/25210848_0:203:3076:1933_1920x0_80_0_0_05750f6681a86024304ae63f930ed4a6.jpg

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня стартовали в четверг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.Маневры стали ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Они стартовали в 12.00 по местному времени (в 09.00 по Ташкенту) в четверг в шести районах акватории вокруг острова. Сообщается, что учения продлятся до 12.00 воскресенья.Телеканал напомнил о преупреждении китайской стороны морским судам и самолетам не заходить акваторию и воздушное пространство районов проведения учений. Координаты были опубликованы ранее.Известно, что в ходе учений Китай впервые применит дальнобойную артиллерию и задействует гиперзвуковую ракету DF-17 ("убийца авианосцев"). Об этом заявили в китайском государственном издании Global Times.В издании также называют эти учения беспрецедентными, так как ракеты впервые пролетят над Тайванем, а китайские силы войдут в пределы 12-мильной зоны вокруг острова.Китайский военный эксперт в интервью китайской газете рассказал, что учения могут быть репетицией реальных боевых действий.Напомним: Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Читайте также:

тайвань

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

китай, тайвань, военные учения, учения