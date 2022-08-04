https://uz.sputniknews.ru/20220804/maxallinskim-punktam-pravoporyadka-opredelili-pravovoy-status-26835706.html
Махаллинским пунктам правопорядка определили правовой статус
Махаллинским пунктам правопорядка определили правовой статус
Сенат одобрил поправки в закон об органах внутренних дел, определяющие правовой статус махаллинских пунктов правопорядка и их основные функции.
2022-08-04T19:24+0500
2022-08-04T19:24+0500
2022-08-04T19:24+0500
общество
махалля
статус
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Правовой статус и основные функции махаллинских пунктов правопорядка теперь пропишут в законодательстве.Они появятся в обновленном законе “Об органах внутренних дел”, дополнения к которому в четверг на 29 пленарном заседании одобрил Сенат Олий Мажлиса.Как отмечается, в закон вносится конкретная норма о махаллинском пункте правопорядка.Устанавливается, что они являются структурными подразделениями органов внутренних дел, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью непосредственно в махаллях.Также они занимаются взаимодействием с органами внутренних дел, другими органами правопорядка и общественными формированиями по обеспечению безопасности и спокойствия граждан в разрезе махаллей.Также на этом заседании Сенат одобрил закон, обязывающий руководство органов внутренних дел отчитываться перед местными кенгашами (советами) народных депутатов.Двадцать девятое пленарное заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана началось в четверг в формате видео-конференц-связи и продлится два дня.Сенаторы рассмотрят ряд вопросов, среди которых законы "Об утверждении Жилищного кодекса Республики Узбекистан", "О государственном долге", "О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Узбекистан", "О внесении изменения в статью 2061 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности" и другие.Также будет представлена информация о противодействии коррупции и профилактики правонарушений. С ними выступят директор Агентства по противодействию коррупции и главы МВД.О работе по развитию туризма и сферы услуг расскажет хоким Бухарской области.
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махалля, статус, сенат олий мажлиса узбекистана
Махаллинским пунктам правопорядка определили правовой статус
Сенат одобрил поправки в закон об органах внутренних дел, определяющие правовой статус махаллинских пунктов правопорядка и их основные функции.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Правовой статус и основные функции махаллинских пунктов правопорядка теперь пропишут в законодательстве.
Они появятся в обновленном законе “Об органах внутренних дел”, дополнения к которому в четверг на 29 пленарном заседании одобрил Сенат Олий Мажлиса.
Как отмечается
, в закон вносится конкретная норма о махаллинском пункте правопорядка.
Устанавливается, что они являются структурными подразделениями органов внутренних дел, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью непосредственно в махаллях.
Также они занимаются взаимодействием с органами внутренних дел, другими органами правопорядка и общественными формированиями по обеспечению безопасности и спокойствия граждан в разрезе махаллей.
Также на этом заседании Сенат одобрил
закон, обязывающий руководство органов внутренних дел отчитываться перед местными кенгашами (советами) народных депутатов.
Двадцать девятое пленарное заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана началось в четверг в формате видео-конференц-связи и продлится два дня.
Сенаторы рассмотрят ряд вопросов, среди которых законы "Об утверждении Жилищного кодекса Республики Узбекистан", "О государственном долге", "О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Узбекистан", "О внесении изменения в статью 2061 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности" и другие.
Также будет представлена информация о противодействии коррупции и профилактики правонарушений. С ними выступят директор Агентства по противодействию коррупции и главы МВД.
О работе по развитию туризма и сферы услуг расскажет хоким Бухарской области.