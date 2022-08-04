https://uz.sputniknews.ru/20220804/medvedev-nazval-zadachi-minimum-i-maksimum-ssha-v-azii-26826377.html

Медведев назвал задачи минимум и максимум США в Азии

Медведев назвал задачи минимум и максимум США в Азии

Медведев: США сеют рознь везде, кроме своего континента.

2022-08-04T14:32+0500

2022-08-04T14:32+0500

2022-08-04T14:32+0500

россия

дмитрий медведев

сша

азия

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил ситуацию вокруг Тайваня, куда приезжала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, и Украину, по мнению политика, американцы реализуют сценарий, при котором задача минимум - обострить ситуацию в Азии, максимум – развязать военный конфликт, передает РИА Новости."Программа минимум - вызывать скандал и обострить ситуацию в Азии. Максимум – развязать военный конфликт, на котором потом можно нагреть руки. В том числе за счет поставок оружия марионеточным оппозиционерам в Тайбэе. Такой сценарий мы наблюдали во многих местах, в том числе и на Украине – провокации, подстрекательство, кормление горячими пирожками различных майданутых типов, и затем - переворот. А вскоре – кровавый конфликт, взрывы, пытки, убийства, страдания миллионов людей", - отметил Медведев."Американцы уже дестабилизировали обстановку у своих союзников – в Европе. Теперь настала очередь других частей света, включая Азию. Заметьте – они сеют рознь везде, кроме собственного континента. В России, Китае, Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. Только не рядом с собой. Хотя было бы любопытно глянуть, как американцы совершат госпереворот у своих соседей, например - в Канаде", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.Читайте также:Франция пытается устроить беспорядки в Мали — СОМБ

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дмитрий медведев, сша, азия