https://uz.sputniknews.ru/20220804/mid-uzbekistana-ozvuchil-pozitsiyu-po-situatsii-s-tayvanem-26820036.html

МИД Узбекистана озвучил позицию по ситуации с Тайванем

МИД Узбекистана озвучил позицию по ситуации с Тайванем

Министерство иностранных дел республики опубликовало официальное заявление

2022-08-04T11:21+0500

2022-08-04T11:21+0500

2022-08-04T11:21+0500

политика

мид узбекистана

заявление

тайвань

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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана озвучило свою позицию республики по ситуации вокруг Тайваня. Официальное заявление МИД публикует подведомственное информационное агентство "Дунё".Дипломатическое ведомство выражает надежду на скорейшее снижение напряженности.Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась в связи с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, который Китай считает своей провинцией. Осуждение действиям сенатора высказали как китайские и российские власти, так и американские политики и журналисты. Белый дом в свою очередь заявил, что решение о визите сенатор приняла самостоятельно.На самом острове начались акции протеста, а Китай ввел санкции против тайваньских компаний, приостановил ввоз на Тайвань песка и импорт с острова некоторых продуктов.Читайте также: Пелоси покидает Тайвань: главное о визите

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мид узбекистана, заявление, тайвань