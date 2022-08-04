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МИД Узбекистана озвучил позицию по ситуации с Тайванем
МИД Узбекистана озвучил позицию по ситуации с Тайванем
Министерство иностранных дел республики опубликовало официальное заявление
2022-08-04T11:21+0500
2022-08-04T11:21+0500
политика
мид узбекистана
заявление
тайвань
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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана озвучило свою позицию республики по ситуации вокруг Тайваня. Официальное заявление МИД публикует подведомственное информационное агентство "Дунё".Дипломатическое ведомство выражает надежду на скорейшее снижение напряженности.Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась в связи с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, который Китай считает своей провинцией. Осуждение действиям сенатора высказали как китайские и российские власти, так и американские политики и журналисты. Белый дом в свою очередь заявил, что решение о визите сенатор приняла самостоятельно.На самом острове начались акции протеста, а Китай ввел санкции против тайваньских компаний, приостановил ввоз на Тайвань песка и импорт с острова некоторых продуктов.Читайте также: Пелоси покидает Тайвань: главное о визите
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мид узбекистана, заявление, тайвань

МИД Узбекистана озвучил позицию по ситуации с Тайванем

11:21 04.08.2022
© Sputnik / Зафар ХалиловТашкент. Министерство иностранных дел
Ташкент. Министерство иностранных дел - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / Зафар Халилов
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Министерство иностранных дел республики опубликовало официальное заявление
ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана озвучило свою позицию республики по ситуации вокруг Тайваня. Официальное заявление МИД публикует подведомственное информационное агентство "Дунё".
"Узбекистан последовательно поддерживает политику "одного Китая", суверенитет, территориальную целостность этой страны в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права", - говорится в сообщении.
Дипломатическое ведомство выражает надежду на скорейшее снижение напряженности.
Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась в связи с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, который Китай считает своей провинцией. Осуждение действиям сенатора высказали как китайские и российские власти, так и американские политики и журналисты. Белый дом в свою очередь заявил, что решение о визите сенатор приняла самостоятельно.
На самом острове начались акции протеста, а Китай ввел санкции против тайваньских компаний, приостановил ввоз на Тайвань песка и импорт с острова некоторых продуктов.
Читайте также: Пелоси покидает Тайвань: главное о визите
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