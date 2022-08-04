Минздрав объявил стажировку для врачей
© Sputnik / Денис Абрамов/
В 2022/2023 учебном году зарегистрироваться на стажировку можно будет онлайн.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Согласно соответствующему приказу Министра здравоохранения установлены параметры приема врачей на курсы первичной целевой специализации (интернатуры) сроком не менее одного года в Республике Каракалпакстан, Ташкенте и областях, в которых существует высокая потребность в узких специалистах. Об этом сообщили в Минздраве Узбекистана.
Согласно приказу, в 2022/2023 учебном году зарегистрироваться на стажировку можно будет онлайн - через официальные сайты организаций с 25 августа по 10 сентября включительно.
Согласно приказу, в 2022/2023 учебном году зарегистрироваться на стажировку можно будет онлайн - через официальные сайты организаций с 25 августа по 10 сентября включительно.
Каждому врачу, участвующему в конкурсе на прием в интернатуру, приемная комиссия будет выдавать справку о приеме документов и сроке проведения испытаний.
Перед Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан, главным управлением здравоохранения Ташкента и руководителями областных управлений здравоохранения поставлена задача по привлечению врачей общей практики к участию в конкурсе исходя из потребностей районов в рамках проведения набора план.
В этом году на стажировку выделено 540 мест целевого приема на основе государственных грантов, на них принимаются специалисты по 20 видам специальностей.
Перед Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан, главным управлением здравоохранения Ташкента и руководителями областных управлений здравоохранения поставлена задача по привлечению врачей общей практики к участию в конкурсе исходя из потребностей районов в рамках проведения набора план.
В этом году на стажировку выделено 540 мест целевого приема на основе государственных грантов, на них принимаются специалисты по 20 видам специальностей.
В 2022/2023 учебном году процесс обучения на курсах первичной специализации (стажировке) начнется 19 сентября текущего года.
Читайте также:
Читайте также: