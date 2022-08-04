https://uz.sputniknews.ru/20220804/minzdrav-obyavil-stajirovku-dlya-vrachey-26830533.html

Минздрав объявил стажировку для врачей

Минздрав объявил стажировку для врачей

На 2022/2023 учебный год процесс регистрации будет осуществляться онлайн.

2022-08-04T17:41+0500

2022-08-04T17:41+0500

2022-08-04T17:41+0500

общество

врач

минздрав узбекистана

стажировка

медицина

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Согласно соответствующему приказу Министра здравоохранения установлены параметры приема врачей на курсы первичной целевой специализации (интернатуры) сроком не менее одного года в Республике Каракалпакстан, Ташкенте и областях, в которых существует высокая потребность в узких специалистах. Об этом сообщили в Минздраве Узбекистана.Согласно приказу, в 2022/2023 учебном году зарегистрироваться на стажировку можно будет онлайн - через официальные сайты организаций с 25 августа по 10 сентября включительно.Каждому врачу, участвующему в конкурсе на прием в интернатуру, приемная комиссия будет выдавать справку о приеме документов и сроке проведения испытаний.Перед Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан, главным управлением здравоохранения Ташкента и руководителями областных управлений здравоохранения поставлена ​​задача по привлечению врачей общей практики к участию в конкурсе исходя из потребностей районов в рамках проведения набора план.В этом году на стажировку выделено 540 мест целевого приема на основе государственных грантов, на них принимаются специалисты по 20 видам специальностей.В 2022/2023 учебном году процесс обучения на курсах первичной специализации (стажировке) начнется 19 сентября текущего года.Читайте также:В Узбекистане могут ввести мораторий на бурение колодцев

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врач, минздрав узбекистана, стажировка, медицина