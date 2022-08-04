https://uz.sputniknews.ru/20220804/v-uzbekistane-mogut-vvesti-moratoriy-na-burenie-kolodtsev-26827774.html

В Узбекистане могут ввести мораторий на бурение колодцев

В Узбекистане могут ввести мораторий на бурение колодцев

За добычу воды из колодцев в непитьевых целях в определенных районах ставка налога может увеличиться в пять раз.

2022-08-04T14:51+0500

2022-08-04T14:51+0500

2022-08-04T14:51+0500

общество

узбекистан

бурение

добыча

вода

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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. В Узбекистане усилят контроль за охраной подземных вод, а также будут пропагандировать культуру рационального использования воды среди населения. Ожидается, что это поможет улучшить обеспечение населения качественной питьевой водой в долгосрочной перспективе.Обнародован проект постановления президента "О дополнительных мерах по регулированию охраны и рационального использования подземных пресноводных ресурсов". Обсуждение продлится до 16 августа.Согласно законопроекту, мораторий на бурение скважин и выдачу разрешений на специальное водопользование может быть введен с 1 августа 2022 года в районах снижения уровня грунтовых вод.При этом в таких районах, где уровень воды снизился более чем на пять метров будет запрещено бурение новых скважин. Также нельзя будет проводить орошение земель из действующих колодцев без использования водосберегающих технологий.Кроме этого, в этих местностях за добычу воды из колодцев в непитьевых целях и без средств измерения ставка налога увеличится в пять раз.Известно, что результаты мониторинга подземных вод, проведенного Госкомгеологии, показали, что в некоторых районах Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областях уровень грунтовых вод снизился ниже пяти метров, и этот процесс только продолжается.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, бурение, добыча, вода