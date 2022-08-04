https://uz.sputniknews.ru/20220804/v-uzbekistane-mogut-vvesti-moratoriy-na-burenie-kolodtsev-26827774.html
В Узбекистане могут ввести мораторий на бурение колодцев
В Узбекистане могут ввести мораторий на бурение колодцев
За добычу воды из колодцев в непитьевых целях в определенных районах ставка налога может увеличиться в пять раз.
2022-08-04T14:51+0500
2022-08-04T14:51+0500
2022-08-04T14:51+0500
общество
узбекистан
бурение
добыча
вода
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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. В Узбекистане усилят контроль за охраной подземных вод, а также будут пропагандировать культуру рационального использования воды среди населения. Ожидается, что это поможет улучшить обеспечение населения качественной питьевой водой в долгосрочной перспективе.Обнародован проект постановления президента "О дополнительных мерах по регулированию охраны и рационального использования подземных пресноводных ресурсов". Обсуждение продлится до 16 августа.Согласно законопроекту, мораторий на бурение скважин и выдачу разрешений на специальное водопользование может быть введен с 1 августа 2022 года в районах снижения уровня грунтовых вод.При этом в таких районах, где уровень воды снизился более чем на пять метров будет запрещено бурение новых скважин. Также нельзя будет проводить орошение земель из действующих колодцев без использования водосберегающих технологий.Кроме этого, в этих местностях за добычу воды из колодцев в непитьевых целях и без средств измерения ставка налога увеличится в пять раз.Известно, что результаты мониторинга подземных вод, проведенного Госкомгеологии, показали, что в некоторых районах Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областях уровень грунтовых вод снизился ниже пяти метров, и этот процесс только продолжается.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, бурение, добыча, вода
В Узбекистане могут ввести мораторий на бурение колодцев
За добычу воды из колодцев в непитьевых целях в определенных районах ставка налога может увеличиться в пять раз.
ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. В Узбекистане усилят контроль за охраной подземных вод, а также будут пропагандировать культуру рационального использования воды среди населения. Ожидается, что это поможет улучшить обеспечение населения качественной питьевой водой в долгосрочной перспективе.
Обнародован проект
постановления президента "О дополнительных мерах по регулированию охраны и рационального использования подземных пресноводных ресурсов". Обсуждение продлится до 16 августа.
Согласно законопроекту, мораторий на бурение скважин и выдачу разрешений на специальное водопользование может быть введен с 1 августа 2022 года в районах снижения уровня грунтовых вод.
При этом в таких районах, где уровень воды снизился более чем на пять метров будет запрещено бурение новых скважин. Также нельзя будет проводить орошение земель из действующих колодцев без использования водосберегающих технологий.
Кроме этого, в этих местностях за добычу воды из колодцев в непитьевых целях и без средств измерения ставка налога увеличится в пять раз.
Известно, что результаты мониторинга подземных вод, проведенного Госкомгеологии, показали, что в некоторых районах Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областях уровень грунтовых вод снизился ниже пяти метров, и этот процесс только продолжается.