https://uz.sputniknews.ru/20220804/na-donbasse-unichtojili-gruppu-ispanogovoryaschix-naemnikov---video-26836675.html
На Донбассе уничтожили группу испаноговорящих наемников - видео
На Донбассе уничтожили группу испаноговорящих наемников - видео
Союзные силы России и республик Донбасса разгромили группу иностранных наемников под Харьковом.
2022-08-04T20:22+0500
2022-08-04T20:22+0500
2022-08-04T20:22+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Под Харьковом уничтожена группа иностранных наемников, говоривших на испанском, сообщает РИА Новости.Артиллерийский расчет союзных сил России и республик Донбасса разгромили группу наемников в населенном пункте Русская Лозовая под Харьковом.Точных данных о гражданстве иностранных наёмников, входящих в данную группу, пока нет.Напомним, в середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: ВСУ обстреляли драмтеатр в Донецке, где прощаются с Корсой
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На Донбассе уничтожили группу испаноговорящих наемников - видео
Союзные силы России и республик Донбасса разгромили группу иностранных наемников под Харьковом.
ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Под Харьковом уничтожена группа иностранных наемников, говоривших на испанском, сообщает РИА Новости.
Артиллерийский расчет союзных сил России и республик Донбасса разгромили группу наемников в населенном пункте Русская Лозовая под Харьковом.
"Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным - испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата", - сказал собеседник агентства.
Точных данных о гражданстве иностранных наёмников, входящих в данную группу, пока нет.
Напомним, в середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.