https://uz.sputniknews.ru/20220804/vsu-obstrelyali-dramteatr-v-donetske-gde-proschayutsya-s-korsoy-26826651.html

ВСУ обстреляли драмтеатр в Донецке, где прощаются с Корсой

ВСУ обстреляли драмтеатр в Донецке, где прощаются с Корсой

О гибели полковника Народной милиции ЛНР Ольги Качуры (позывной Корса) накануне сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

2022-08-04T13:50+0500

2022-08-04T13:50+0500

2022-08-04T13:50+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

театр

днр

лнр

мэр

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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Войска Украины обстреляли центр Донцка, в том числе здание драматического театра, где должно было проходить прощание с полковником Народной милиции ЛНР Ольгой Качурой. Об этом сообщает РИА Новости.Известно, что ВСУ наносят удары по центру города, сработала система ПВО, однако минимум два снаряда попали в здание театра. Также сообщается, что как минимум одна девушка погибла в результате обстрела около отеля "Донбасс Палас". Есть раненые, в данное время им оказывают медпомощь.По словам очевидцев, в результате обстрела снаряды также попали в два жилых дома, расположенных на Театральном проспекте.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщило, что украинские войска в течение 23 минут выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Донецку и десять снарядов калибром 152 мм по Ясиноватой.Напомним: Ольга Качура (позывной Корса) была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. С 2014 года она воспитала сотни бойцов. О гибели Корсы накануне сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, произошло практически прямое попадание снаряда в машину на трассе Горловка — Ясиноватая, Качура и еще один человек погибли, двое получили тяжелые ранения и находятся в госпитале. Владимир Путин присвоил военнослужащей звание Героя России посмертно.Читайте также:

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