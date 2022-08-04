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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220804/vsu-obstrelyali-dramteatr-v-donetske-gde-proschayutsya-s-korsoy-26826651.html
ВСУ обстреляли драмтеатр в Донецке, где прощаются с Корсой
ВСУ обстреляли драмтеатр в Донецке, где прощаются с Корсой
О гибели полковника Народной милиции ЛНР Ольги Качуры (позывной Корса) накануне сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
2022-08-04T13:50+0500
2022-08-04T13:50+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
театр
днр
лнр
мэр
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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Войска Украины обстреляли центр Донцка, в том числе здание драматического театра, где должно было проходить прощание с полковником Народной милиции ЛНР Ольгой Качурой. Об этом сообщает РИА Новости.Известно, что ВСУ наносят удары по центру города, сработала система ПВО, однако минимум два снаряда попали в здание театра. Также сообщается, что как минимум одна девушка погибла в результате обстрела около отеля "Донбасс Палас". Есть раненые, в данное время им оказывают медпомощь.По словам очевидцев, в результате обстрела снаряды также попали в два жилых дома, расположенных на Театральном проспекте.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщило, что украинские войска в течение 23 минут выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Донецку и десять снарядов калибром 152 мм по Ясиноватой.Напомним: Ольга Качура (позывной Корса) была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. С 2014 года она воспитала сотни бойцов. О гибели Корсы накануне сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, произошло практически прямое попадание снаряда в машину на трассе Горловка — Ясиноватая, Качура и еще один человек погибли, двое получили тяжелые ранения и находятся в госпитале. Владимир Путин присвоил военнослужащей звание Героя России посмертно.Читайте также:
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украина, театр, днр, лнр, мэр

ВСУ обстреляли драмтеатр в Донецке, где прощаются с Корсой

13:50 04.08.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYУкраинские артиллеристы во время военных учений на стрельбище недалеко от небольшого города Дивички, примерно в 80 км от Киева, 26 октября 2017 года.
Украинские артиллеристы во время военных учений на стрельбище недалеко от небольшого города Дивички, примерно в 80 км от Киева, 26 октября 2017 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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О гибели полковника Народной милиции ЛНР Ольги Качуры (позывной Корса) накануне сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Войска Украины обстреляли центр Донцка, в том числе здание драматического театра, где должно было проходить прощание с полковником Народной милиции ЛНР Ольгой Качурой. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что ВСУ наносят удары по центру города, сработала система ПВО, однако минимум два снаряда попали в здание театра. Также сообщается, что как минимум одна девушка погибла в результате обстрела около отеля "Донбасс Палас". Есть раненые, в данное время им оказывают медпомощь.
По словам очевидцев, в результате обстрела снаряды также попали в два жилых дома, расположенных на Театральном проспекте.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщило, что украинские войска в течение 23 минут выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Донецку и десять снарядов калибром 152 мм по Ясиноватой.
Напомним: Ольга Качура (позывной Корса) была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом. С 2014 года она воспитала сотни бойцов. О гибели Корсы накануне сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, произошло практически прямое попадание снаряда в машину на трассе Горловка — Ясиноватая, Качура и еще один человек погибли, двое получили тяжелые ранения и находятся в госпитале. Владимир Путин присвоил военнослужащей звание Героя России посмертно.
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