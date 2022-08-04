https://uz.sputniknews.ru/20220804/nazvan-glavnyy-klub-pretendent-na-eldora-shomurodova-26833025.html

Назван главный клуб-претендент на Элдора Шомуродова

Назван главный клуб-претендент на Элдора Шомуродова

За форвардом "Ромы" сейчас "охотятся" пять футбольных клубов.

2022-08-04T20:03+0500

2022-08-04T20:03+0500

2022-08-04T20:03+0500

спорт

футбол

элдор шомуродов

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. ФК "Торино" остается главным претендентом на узбекского футболиста Элдора Шомуродова, выступающего за итальянский клуб "Рома", пишет издание "Sportitalia".Андреа Белотти, основной центральный нападающий итальянского торинского клуба, покинул команду по истечении контракта.По информации местного издания, "Торино" ищет теперь нового нападающего. Сейчас их внимание приковано к Шомуродову.Ранее сообщалось, что интерес к Шомуродову проявляют итальянские команды "Болонья", "Сассуоло", "Вулверхэмптон" из Англии и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.Элдор Шомуродов летом 2021 года перешел из "Дженоа" в "Рому" за 18 млн евро. Нападающий из Узбекистана провел за "волков" 40 матчей, забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач.Читайте также:Элдором Шомуродовым заинтересовались еще два футбольных клуба

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футбол, элдор шомуродов