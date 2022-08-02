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Элдором Шомуродовым заинтересовались еще два футбольных клуба
Элдором Шомуродовым заинтересовались еще два футбольных клуба
На форварда "Ромы" сейчас претендуют уже пять клубов.
2022-08-02T19:16+0500
2022-08-02T19:16+0500
спорт
футбол
элдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Увеличивается количество клубов, желающих заполучить Элдора Шомуродова, который в настоящее время играет за "Рому" в Италии.Как сообщает "Матч ТВ", к Шомуродову сейчас проявляют интерес итальянская "Сассуоло" и саудовская "Аль-Хиляль". Отмечается, что сам игрок хочет остаться в Италии.Ранее в СМИ сообщалось, что переманить Шомуродова к себе хотят итальянские "Болонья" и "Торино", а также английский клуб "Вулверхэмптон".В последнем сезоне 27-летний нападающий из Узбекистана провел за "волков" 40 матчей, забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач.Шомуродов также стал победителем Лиги конференций.Читайте также:Пять российских хоккеистов подписали контракты с ташкентским "Хумо"Шахматисты из Узбекистана уверенно двигаются в турнирной таблице Всемирной олимпиады
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футбол, элдор шомуродов

Элдором Шомуродовым заинтересовались еще два футбольных клуба

19:16 02.08.2022
© AP Photo / Gregorio BorgiaФутболист Элдор Шомуродов
Футболист Элдор Шомуродов - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
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На форварда "Ромы" сейчас претендуют уже пять клубов. Среди них - команды из Италии и Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Увеличивается количество клубов, желающих заполучить Элдора Шомуродова, который в настоящее время играет за "Рому" в Италии.
Как сообщает "Матч ТВ", к Шомуродову сейчас проявляют интерес итальянская "Сассуоло" и саудовская "Аль-Хиляль".
Отмечается, что сам игрок хочет остаться в Италии.
Ранее в СМИ сообщалось, что переманить Шомуродова к себе хотят итальянские "Болонья" и "Торино", а также английский клуб "Вулверхэмптон".
В последнем сезоне 27-летний нападающий из Узбекистана провел за "волков" 40 матчей, забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач.
Шомуродов также стал победителем Лиги конференций.
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