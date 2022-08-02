https://uz.sputniknews.ru/20220802/eldorom-shomurodovym-zainteresovalis-esche-dva-futbolnyx-kluba-26771018.html
Элдором Шомуродовым заинтересовались еще два футбольных клуба
Элдором Шомуродовым заинтересовались еще два футбольных клуба
На форварда "Ромы" сейчас претендуют уже пять клубов.
2022-08-02T19:16+0500
2022-08-02T19:16+0500
2022-08-02T19:16+0500
спорт
футбол
элдор шомуродов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/05/22560073_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_6130ec6755f95cb84e6b1f9427b17cc3.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Увеличивается количество клубов, желающих заполучить Элдора Шомуродова, который в настоящее время играет за "Рому" в Италии.Как сообщает "Матч ТВ", к Шомуродову сейчас проявляют интерес итальянская "Сассуоло" и саудовская "Аль-Хиляль". Отмечается, что сам игрок хочет остаться в Италии.Ранее в СМИ сообщалось, что переманить Шомуродова к себе хотят итальянские "Болонья" и "Торино", а также английский клуб "Вулверхэмптон".В последнем сезоне 27-летний нападающий из Узбекистана провел за "волков" 40 матчей, забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач.Шомуродов также стал победителем Лиги конференций.Читайте также:Пять российских хоккеистов подписали контракты с ташкентским "Хумо"Шахматисты из Узбекистана уверенно двигаются в турнирной таблице Всемирной олимпиады
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/05/22560073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ed8ad7412244405a9af6a47db68a3a8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
футбол, элдор шомуродов
Элдором Шомуродовым заинтересовались еще два футбольных клуба
На форварда "Ромы" сейчас претендуют уже пять клубов. Среди них - команды из Италии и Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Увеличивается количество клубов, желающих заполучить Элдора Шомуродова, который в настоящее время играет за "Рому" в Италии.
Как сообщает "Матч ТВ
", к Шомуродову сейчас проявляют интерес итальянская "Сассуоло" и саудовская "Аль-Хиляль".
Отмечается, что сам игрок хочет остаться в Италии.
Ранее в СМИ сообщалось, что переманить Шомуродова к себе хотят итальянские "Болонья" и "Торино", а также английский клуб "Вулверхэмптон".
В последнем сезоне 27-летний нападающий из Узбекистана провел за "волков" 40 матчей, забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач.
Шомуродов также стал победителем Лиги конференций.