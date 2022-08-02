https://uz.sputniknews.ru/20220802/eldorom-shomurodovym-zainteresovalis-esche-dva-futbolnyx-kluba-26771018.html

Элдором Шомуродовым заинтересовались еще два футбольных клуба

Элдором Шомуродовым заинтересовались еще два футбольных клуба

На форварда "Ромы" сейчас претендуют уже пять клубов.

2022-08-02T19:16+0500

2022-08-02T19:16+0500

2022-08-02T19:16+0500

спорт

футбол

элдор шомуродов

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Увеличивается количество клубов, желающих заполучить Элдора Шомуродова, который в настоящее время играет за "Рому" в Италии.Как сообщает "Матч ТВ", к Шомуродову сейчас проявляют интерес итальянская "Сассуоло" и саудовская "Аль-Хиляль". Отмечается, что сам игрок хочет остаться в Италии.Ранее в СМИ сообщалось, что переманить Шомуродова к себе хотят итальянские "Болонья" и "Торино", а также английский клуб "Вулверхэмптон".В последнем сезоне 27-летний нападающий из Узбекистана провел за "волков" 40 матчей, забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач.Шомуродов также стал победителем Лиги конференций.Читайте также:Пять российских хоккеистов подписали контракты с ташкентским "Хумо"Шахматисты из Узбекистана уверенно двигаются в турнирной таблице Всемирной олимпиады

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футбол, элдор шомуродов