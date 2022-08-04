https://uz.sputniknews.ru/20220804/peskov-nastoyaschey-ugrozoy-miroporyadku-byl-perevorot-na-ukraine-v-2014-godu-26831107.html

Песков: настоящей угрозой миропорядку был переворот на Украине в 2014 году

Песков: настоящей угрозой миропорядку был переворот на Украине в 2014 году

Пресс-секретарь российского президента рассказал, что украинский переворот был срежиссирован странами-членами НАТО.

2022-08-04T16:59+0500

2022-08-04T16:59+0500

2022-08-04T17:02+0500

россия

дмитрий песков

госпереворот

украина

нато

президент рф

президент

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23628695_0:166:2951:1826_1920x0_80_0_0_60958308d64dd2a0087248524aebe594.jpg

ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Настоящей угрозой мировому порядку был госпереворот на Украине в 2014 году. Он был тщателно срежиссирован странами-членами НАТО. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Также он заявил, что напряженная ситуация с Запапдом назревала на протяжении нескольких десятилетий. По словам Пескова, ее провоцировала во многом агрессивная политика НАТО в отношении России.Читайте также:

россия

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дмитрий песков, госпереворот, украина, нато, президент рф, президент, россия