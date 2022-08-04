Песков: настоящей угрозой миропорядку был переворот на Украине в 2014 году
16:59 04.08.2022 (обновлено: 17:02 04.08.2022)
© Sputnik / Сергей ГунеевЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Sputnik / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь российского президента рассказал, что украинский переворот был срежиссирован странами-членами НАТО.
ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Настоящей угрозой мировому порядку был госпереворот на Украине в 2014 году. Он был тщателно срежиссирован странами-членами НАТО. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Настоящая угроза мировому порядку и ситуации в мире, и на нашем континенте, то есть в Европе, наверное, переворот, который произошёл на Украине в 14-м году, и который был тщательно срежиссирован, в том числе странами-членами НАТО. Несмотря на те гарантии, которые министры иностранных дел ряда стран давали. Отсюда проистекает угроза и опасность для миропорядка", – цитирует Пескова РИА Новости.
Также он заявил, что напряженная ситуация с Запапдом назревала на протяжении нескольких десятилетий. По словам Пескова, ее провоцировала во многом агрессивная политика НАТО в отношении России.
"Ситуация эта назревала на протяжении нескольких десятилетий. И во многом ее провоцировала агрессивная политика, которую проводил Северо-Атлантический альянс в отношении нашей страны. Постоянно волнами приближая свою военную инфраструктуру к границам Российской Федерации. Это создало дополнительные опасности для нас, и это потребовало от России принятия мер", – подчеркнул пресс-скеретарь.
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