https://uz.sputniknews.ru/20220804/reforma-gosslujby-oblegchit-jizn-35-mln-chelovek---mirziyoev-26832191.html

"Реформа госслужбы облегчит жизнь 35 млн человек" - Мирзиёев

"Реформа госслужбы облегчит жизнь 35 млн человек" - Мирзиёев

Президент провел видеоселекторное соовещание по вопросам улучшения государственной службы в республике.

2022-08-04T17:18+0500

2022-08-04T17:18+0500

2022-08-04T17:18+0500

общество

шавкат мирзиёев

реформа

совещание

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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам реформирования государственной службы, сообщает пресс-служба главы государства.На сегодняшний день в государственном аппарате работает около 118 тысяч человек. При этом возраст сотрудников сильно снизился – доля работников до 40 лет выросла с 37% до 61%.В первую очередь, в Узбекистане внедряют открытую систему приема на работу в государственные органы. Такой эксперимент провели в Государственном налоговом комитете и в Самаркандской области. Теперь этот опыт распространят и на другие ведомства.В частности, до конца года информацию обо всех вакантных должностях государственные организации обязаны размещать на единой электронной площадке, все необходимые документы для участия в конкурсе на вакансию должны получать в электронном виде, а знания и опыт кандидатов обязаны оценивать путем открытого конкурса.Для этого в течение двух месяцев дипломы всех вузов необходимо внести в существующую электронную базу и интегрировать ее с электронной платформой вакансий.Президент дал распоряжение руководителям министерств и ведомств начать подбор молодых специалистов из числа талантливых аспирантов и выпускников вузов. Молодые люди смогут пройди стажировку в государственных органах, а по окончании обучения – принять участие в конкурсах на вакантные должности.

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шавкат мирзиёев, реформа, совещание