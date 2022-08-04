https://uz.sputniknews.ru/20220804/tashkentskiy-botanicheskiy-sad-vremenno-zakroyut-26836017.html
Ташкентский ботанический сад временно закроют
Ташкентский ботанический сад временно закроют
Ботанический сад будет закрыт для посетителей с 5 по 20 августа.
2022-08-04T19:03+0500
2022-08-04T19:03+0500
2022-08-04T19:03+0500
общество
ботанический сад
ташкент
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Ташкентский ботанический сад временно приостанавливает свою деятельность в связи с подготовкой и проведением вступительных испытаний в новом учебном году. Об этом Sputnik сообщили в Академии наук Узбекистана.Сообщается, что Ташкентский ботанический сад будет закрыт для посетителей с 5 по 20 августа.Для справки, вступительные испытания в высшие учебные заведения на новый 2022-2023 учебный год начнутся 8 августа.Тесты продлятся от 10 до 13 дней, в зависимости от количества абитуриентов в регионах и вместимости полигонов, и завершатся 20 августа.Читайте также:Уж замуж невтерпеж: сенаторы выступили против поспешных браков
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ботанический сад, ташкент
Ташкентский ботанический сад временно закроют
Ботанический сад в столице будет закрыт для посетителей с 5 по 20 августа.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Ташкентский ботанический сад временно приостанавливает свою деятельность в связи с подготовкой и проведением вступительных испытаний в новом учебном году.
Об этом Sputnik сообщили в Академии наук Узбекистана.
Сообщается, что Ташкентский ботанический сад будет закрыт для посетителей с 5 по 20 августа.
Для справки, вступительные испытания в высшие учебные заведения на новый 2022-2023 учебный год начнутся
8 августа.
Тесты продлятся от 10 до 13 дней, в зависимости от количества абитуриентов в регионах и вместимости полигонов, и завершатся 20 августа.