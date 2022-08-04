https://uz.sputniknews.ru/20220804/tashkentskiy-botanicheskiy-sad-vremenno-zakroyut-26836017.html

Ташкентский ботанический сад временно закроют

Ташкентский ботанический сад временно закроют

Ботанический сад будет закрыт для посетителей с 5 по 20 августа.

2022-08-04T19:03+0500

2022-08-04T19:03+0500

2022-08-04T19:03+0500

общество

ботанический сад

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1272/37/12723798_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_ba7acfda91e097fb035c58ceb384edf8.jpg

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Ташкентский ботанический сад временно приостанавливает свою деятельность в связи с подготовкой и проведением вступительных испытаний в новом учебном году. Об этом Sputnik сообщили в Академии наук Узбекистана.Сообщается, что Ташкентский ботанический сад будет закрыт для посетителей с 5 по 20 августа.Для справки, вступительные испытания в высшие учебные заведения на новый 2022-2023 учебный год начнутся 8 августа.Тесты продлятся от 10 до 13 дней, в зависимости от количества абитуриентов в регионах и вместимости полигонов, и завершатся 20 августа.Читайте также:Уж замуж невтерпеж: сенаторы выступили против поспешных браков

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ботанический сад, ташкент