https://uz.sputniknews.ru/20220804/uj-zamuj-nevterpej-senatory-vystupili-protiv-pospeshnyx-brakov-26827174.html
Уж замуж невтерпеж: сенаторы выступили против поспешных браков
Уж замуж невтерпеж: сенаторы выступили против поспешных браков
Отклонен закон, который должен был ускорить заключение брака.
2022-08-04T15:34+0500
2022-08-04T15:34+0500
2022-08-04T15:34+0500
общество
брак
сенат республики узбекистан
новый закон
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Сенаторы в рамках сегодняшнего пленарного заседания выступили против закона, предусматривающего быструю процедуру заключения брака. Об этом сообщили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса Узбекистана.В настоящее время граждане, желающие вступить в брак, должны ждать месяц после подачи заявления в ЗАГС, чтобы сыграть свадьбу. Новый документ должен был устранить это препятствие, однако парламентарии отклонили инициативу.По словам сенаторов, в ряде стран СНГ, законодательство которых близко к узбекистанским правовым документам, эти сроки до сих пор существуют. Например, в России – это не менее 1 месяца и не более 12 месяцев, Армении – не менее 1 месяца и не более 3 месяцев, Азербайджане и Казахстане – не менее 1 месяца. Также подобные сроки действуют во многих других государствах.Читайте также:В каком возрасте узбекистанцы вступают в брак
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брак, сенат республики узбекистан, новый закон
Уж замуж невтерпеж: сенаторы выступили против поспешных браков
В верхней палате парламента отклонили закон, который должен был ускорить заключение брака.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Сенаторы в рамках сегодняшнего пленарного заседания выступили против закона, предусматривающего быструю процедуру заключения брака. Об этом сообщили в пресс-службе
Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
В настоящее время граждане, желающие вступить в брак, должны ждать месяц после подачи заявления в ЗАГС, чтобы сыграть свадьбу. Новый документ должен был устранить это препятствие, однако парламентарии отклонили инициативу.
"Наличие действующих норм и правил, то есть сроков регистрации, трактуется как побуждение лиц, вступающих в брак, тщательно обдумать свои решения, не допустить поспешного союза молодых людей. Это дает возможность подготовить их к семейной жизни, снизить количество разводов в стране", – отметили сенаторы, комментируя действующую норму.
По словам сенаторов, в ряде стран СНГ, законодательство которых близко к узбекистанским правовым документам, эти сроки до сих пор существуют.
Например, в России – это не менее 1 месяца и не более 12 месяцев, Армении – не менее 1 месяца и не более 3 месяцев, Азербайджане и Казахстане – не менее 1 месяца. Также подобные сроки действуют во многих других государствах.