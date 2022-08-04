https://uz.sputniknews.ru/20220804/uj-zamuj-nevterpej-senatory-vystupili-protiv-pospeshnyx-brakov-26827174.html

Уж замуж невтерпеж: сенаторы выступили против поспешных браков

Уж замуж невтерпеж: сенаторы выступили против поспешных браков

Отклонен закон, который должен был ускорить заключение брака.

2022-08-04T15:34+0500

2022-08-04T15:34+0500

2022-08-04T15:34+0500

общество

брак

сенат республики узбекистан

новый закон

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Сенаторы в рамках сегодняшнего пленарного заседания выступили против закона, предусматривающего быструю процедуру заключения брака. Об этом сообщили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса Узбекистана.В настоящее время граждане, желающие вступить в брак, должны ждать месяц после подачи заявления в ЗАГС, чтобы сыграть свадьбу. Новый документ должен был устранить это препятствие, однако парламентарии отклонили инициативу.По словам сенаторов, в ряде стран СНГ, законодательство которых близко к узбекистанским правовым документам, эти сроки до сих пор существуют. Например, в России – это не менее 1 месяца и не более 12 месяцев, Армении – не менее 1 месяца и не более 3 месяцев, Азербайджане и Казахстане – не менее 1 месяца. Также подобные сроки действуют во многих других государствах.Читайте также:В каком возрасте узбекистанцы вступают в брак

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брак, сенат республики узбекистан, новый закон