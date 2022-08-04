https://uz.sputniknews.ru/20220804/uzbekistan-stal-populyarnym-napravleniem-dlya-komandirovok-biznesmenov-iz-rf-26833686.html
Узбекистан стал популярным направлением для командировок бизнесменов из РФ
Узбекистан стал популярным направлением для командировок бизнесменов из РФ
Чаще всего в зарубежные командировки выезжают представители сфер IT.
2022-08-04T18:23+0500
2022-08-04T18:23+0500
2022-08-04T18:23+0500
туризм
узбекистан
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бизнес
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. За первое полугодие 2022 года Узбекистан вошел в число наиболее популярных направлений для командировок российских бизнесменов, об этом говорится в исследовании компании "Аэроклуб", крупного игрока на рынке делового туризма.По итогам шести месяцев 10% деловых поездок российского бизнеса пришлись на зарубежные направления, остальные совершались на территории России. Самый большой рост наблюдался в марте, когда предприятия хотели попробовать переместить свой бизнес в другие государства.Наиболее востребованным направлением для командировок стал Казахстан. За ним следуют Турция, ОАЭ, Узбекистан и Армения.Чаще всего в зарубежные командировки выезжают представители сфер IT и телекома, финансов и консалтинга. С небольшим отставанием идут компании добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики.Читайте также:Делегации двух областей РФ обсудили сотрудничество с властями Ташкента
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узбекистан, бизнесмены, россия, бизнес
Узбекистан стал популярным направлением для командировок бизнесменов из РФ
Чаще всего в зарубежные командировки выезжают представители сфер IT и телекома, финансов и консалтинга.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
За первое полугодие 2022 года Узбекистан вошел в число наиболее популярных направлений для командировок российских бизнесменов, об этом
говорится в исследовании компании "Аэроклуб", крупного игрока на рынке делового туризма.
По итогам шести месяцев 10% деловых поездок российского бизнеса пришлись на зарубежные направления, остальные совершались на территории России. Самый большой рост наблюдался в марте, когда предприятия хотели попробовать переместить свой бизнес в другие государства.
Наиболее востребованным направлением для командировок стал Казахстан. За ним следуют Турция, ОАЭ, Узбекистан и Армения.
Чаще всего в зарубежные командировки выезжают представители сфер IT и телекома, финансов и консалтинга. С небольшим отставанием идут компании добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики.