https://uz.sputniknews.ru/20220804/uzbekistan-stal-populyarnym-napravleniem-dlya-komandirovok-biznesmenov-iz-rf-26833686.html

Узбекистан стал популярным направлением для командировок бизнесменов из РФ

Узбекистан стал популярным направлением для командировок бизнесменов из РФ

Чаще всего в зарубежные командировки выезжают представители сфер IT.

2022-08-04T18:23+0500

2022-08-04T18:23+0500

2022-08-04T18:23+0500

туризм

узбекистан

бизнесмены

россия

бизнес

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. За первое полугодие 2022 года Узбекистан вошел в число наиболее популярных направлений для командировок российских бизнесменов, об этом говорится в исследовании компании "Аэроклуб", крупного игрока на рынке делового туризма.По итогам шести месяцев 10% деловых поездок российского бизнеса пришлись на зарубежные направления, остальные совершались на территории России. Самый большой рост наблюдался в марте, когда предприятия хотели попробовать переместить свой бизнес в другие государства.Наиболее востребованным направлением для командировок стал Казахстан. За ним следуют Турция, ОАЭ, Узбекистан и Армения.Чаще всего в зарубежные командировки выезжают представители сфер IT и телекома, финансов и консалтинга. С небольшим отставанием идут компании добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики.Читайте также:Делегации двух областей РФ обсудили сотрудничество с властями Ташкента

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узбекистан, бизнесмены, россия, бизнес