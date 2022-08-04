https://uz.sputniknews.ru/20220804/v-tashkente-proydet-remeslennyy-festival-26825924.html

В Ташкенте пройдет ремесленный фестиваль

В Ташкенте пройдет ремесленный фестиваль

Фестиваль соберет выдающихся дизайнеров, ремесленников, музыкантов и художников

2022-08-04T14:11+0500

2022-08-04T14:11+0500

2022-08-04T14:11+0500

культура

фестиваль

ремесленники

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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Второй фестиваль ремесленников "Yangiamarket" пройдет в Ташкенте 6 и 7 августа, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия.Выставка-ярмарка и концертная программа пройдут в Центральном парке столицы.Лучшие молодые и перспективные дизайнеры, ремесленники, музыканты и художники, гастро- энтузиасты и другие профессионалы в своем направлении собраны воедино и представят свои работы. В программе мероприятия знакомство, общение, музыка, еда и многое другое", - говорится в сообщении министерства.На фестивале выступят популярные творческие коллективы. Среди них российские группы Samocean и DIOR, ташкентские исполнители Valeri, COC, а также диджеи Josef Tumari, Yunus, Densk и другие.Первый такой фестиваль прошел в столице в середине июня.Читайте также: В Узбекистане создадут "Совет молодых послов"

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фестиваль, ремесленники