https://uz.sputniknews.ru/20220804/v-tashkente-xotyat-do-kontsa-goda-provesti-novye-peregovory-o-vstuplenii-v-vto-26822528.html

В Ташкенте хотят до конца года провести новые переговоры о вступлении в ВТО

В Ташкенте хотят до конца года провести новые переговоры о вступлении в ВТО

Межведомственной комиссии даны указания по ускорению процесса вступления в ВТО.

2022-08-04T12:46+0500

2022-08-04T12:46+0500

2022-08-04T12:46+0500

экономика

ташкент

узбекистан

вто

вступление

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Власти Узбекистана надеются до конца года провести очередное, шестое заседание рабочей группы по присоединению страны к Всемирной торговой организации (ВТО), заявила в четверг пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. В июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. В конце июня этого года состоялось пятое заседание, где начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.По информации пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев провел очередное заседание межведомственной комиссии по работе с ВТО."Подчеркнуто, что для проведения очередного, 6-го заседания рабочей группы по Узбекистану до конца текущего года республике необходимо представить в Секретариат ВТО ответы на дополнительные вопросы стран-членов организации и обновленные в соответствии с запросами документы, в том числе по техническому регулированию, интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении на сайте МИВТ.Членам межведомственной комиссии даны жесткие указания по ускорению процесса вступления Узбекистана в ВТО, при этом особо подчеркивалась недопустимость затягивания установленных сроков, добавили в пресс-службе.В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД, Узбекистан при вступлении намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.Читайте также:Делегации двух областей РФ обсудили сотрудничество с властями Ташкента

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