Переговоры Путина и Эрдогана — главное
19:35 05.08.2022 (обновлено: 19:43 05.08.2022)
© FOTO POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи.
© FOTO POOL/
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи. Перед началом переговоров президенты выступили перед прессой. Основные тезисы их выступлений - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин в Сочи встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Перед началом переговоров за закрытыми дверями лидеры двух государств выступили перед прессой. Приводим основные тезисы их выступлений.
Владимир Путин:
В прошлом году товарооборот между Россией и Турцией вырос на 57%, а за первые пять месяцев этого года удвоился.
"Турецкий поток" — одна из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. Европейские партнёры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит газа из РФ на европейский рынок.
Для нужд самой Турции и нефть, и газ, и уголь, и другие товары поставляются в большом объёме, количестве, без всяких сбоев.
Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна и выразил надежду, что в Сочи сегодня будет подписан меморандум о развитии торгово-экономических связей между Россией и Турцией.
Реджеп Тайип Эрдоган:
На переговорах будет открыта новая страница турецко-российских отношений. Это касается и энергетики, и "зернового коридора" через Черное море, туризма, транспорта, регионального сотрудничества.
Атомная электростанция "Аккую" имеет большое значение в энергетической сфере. Важно, чтобы работа по проекту продолжала идти по плану. Десять процентов потребности Турции в энергетике будет обеспечиваться посредством этой АЭС.
Далее президенты начали переговоры в закрытом режиме. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят двустороннее взаимодействие, "сверят часы" по эффективности механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяются мнениями по мировым делам, в частности, по ситуации в Сирии и на Украине.