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Переговоры Путина и Эрдогана — главное

Переговоры Путина и Эрдогана — главное

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи. Перед началом переговоров президенты выступили перед прессой. Основные тезисы их выступлений - в нашем материале.

2022-08-05T19:35+0500

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россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

сочи

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин в Сочи встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.Перед началом переговоров за закрытыми дверями лидеры двух государств выступили перед прессой. Приводим основные тезисы их выступлений.Владимир Путин:Реджеп Тайип Эрдоган:Далее президенты начали переговоры в закрытом режиме. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят двустороннее взаимодействие, "сверят часы" по эффективности механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяются мнениями по мировым делам, в частности, по ситуации в Сирии и на Украине.Читайте также: Зачем Зеленский ищет переговоров с Китаем, а Эрдоган летит в Россию — видео

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сочи