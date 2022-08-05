https://uz.sputniknews.ru/20220805/chislo-abonentov-beeline-uzbekistan-za-god-vyroslo-na-million-chelovek-26872884.html

Число абонентов Beeline Uzbekistan за год выросло на миллион человек

Число абонентов Beeline Uzbekistan за год выросло на миллион человек

Мобильным интернетом компании пользуется 6,4 млн узбекистанцев, три четверти из них подключаются через 4G.

2022-08-05T18:51+0500

2022-08-05T18:51+0500

2022-08-05T18:51+0500

общество

beeline uzbekistan

мобильный оператор

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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Количество абонентов мобильного оператора Beeline достигло 7,8 млн человек, увеличившись за год почти на миллион новых пользователей. Это следует из отчета компании VEON, чьей дочерней компанией является узбекистанский мобильный оператор.Соответственно, выросла и прибыль компании. За второй квартал текущего года оператор заработал 619,98 млрд сумов, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.В целом за полугодие компания заработала 1,2 трлн сумов, а объем операционной прибыли составил 794,07 млн сумов. По сравнению с прошлым годом эти показатели выросли на 24% и 87,5% соответственно.Выросло и число пользователей мобильного интернета, достигнув 6,4 млн человек. Три четверти всех пользователей подключаются через 4G. По данным компании, доступом к скоростным сетям она обеспечивает 62,3% пользователей.Напомним, в марте бренд Beeline, принадлежащий группе компаний Veon, запустил в Узбекистане гиперскоростной транспортный канал "Ташкент — Самарканд". Он позволит передавать мобильные данные между двумя городами на скорости 600 Гбит в секунду.Международный холдинг Veon, основанный в Москве, владеет сотовым оператором "Вымпелком" (бренд Beeline). Россия остается основным инвестором в Узбекистане. Как ранее заявлял президент Шавкат Мирзиёев, объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.Читайте также: Высокоскоростной интернет продолжают проводить в отдаленные районы страны

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beeline uzbekistan, мобильный оператор