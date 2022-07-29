https://uz.sputniknews.ru/20220729/vysokoskorostnoy-internet-prodoljayut-provodit-v-otdalennye-rayony-strany-26632838.html

Высокоскоростной интернет продолжают проводить в отдаленные районы страны

Высокоскоростной интернет продолжают проводить в отдаленные районы страны

Телекоммуникационные службы провели интернет в предгорный Форишский район Джизакской области.

2022-07-29T10:40+0500

2022-07-29T10:40+0500

2022-07-29T10:40+0500

общество

интернет

район

джизакская область

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. АК "Узбектелеком" провела высокоскоростной интернет а отдаленный прелгорный Форишский район, расположенный в Джизакской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.Так, кишлак Илончи находится далеко от центра района, в предгорной местности. Как сообщает пресс-служба ведомства, благодаря филиалу компании в данное время созданы все технические условия для использования современных услуг сельским населением.Сообщается, что сотрудники Джизакского филиала Форишской телекоммуникационной сети района проложили 8 км оптоволоконных кабелей связи. Таким образом, жителям Илончи теперь будут доступны высокоскоростной интернет и телефонная связь, несмотря на удаленность расположения населенного пункта.Читайте также:

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интернет, район, джизакская область