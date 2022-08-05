https://uz.sputniknews.ru/20220805/defitsit-byudjeta-v-2022-g-mojet-vyrasti-do-4--minfin-26839794.html

Дефицит бюджета в 2022 г может вырасти до 4% — минфин

Дефицит бюджета в 2022 г может вырасти до 4% — минфин

Замминистра финансов Одилбек Исаков заявил о возможном росте дефицита госбюджета республики на один процентный пункт. При этом ограничения на внешние заимствования под госгарантии сохранятся на утвержденном уровне.

2022-08-05T08:01+0500

2022-08-05T08:01+0500

2022-08-05T08:01+0500

экономика

дефицит

бюджет

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Дефицит госбюджета Узбекистана в текущем году может вырасти с утвержденных 3% до 4%.Об этом заявил заместитель министра финансов страны Одилбек Исаков в четверг в ходе онлайн-прений в Сенате по закону "О государственном долге".По его словам, в 2022 году ограничения на внешние заимствования под госгарантии сохранятся на утвержденном уровне в 4,5 миллиарда долларов. В том числе, 2,5 миллиарда долларов – на поддержку госбюджета и его дефицита, 2 миллиарда долларов – на финансирование инвестиционных проектов.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в декабре прошлого года подписал закон "О государственном бюджете на 2022 год" с предельным дефицитом в размере 3% ВВП, или 25,5 триллиона сумов (2,3 миллиарда долларов). При этом доходную часть бюджета планировалось обеспечить в размере 30,3% ВВП, или 254,6 триллиона сумов (около 23,6 миллиардов долларов), расходы – 33,3% к ВВП, или 280,1 триллиона сумов (25,9 миллиарда долларов).Двадцать девятое пленарное заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана началось в четверг в формате видео-конференц-связи и продлится два дня.Сенаторы рассмотрят ряд вопросов, среди которых законы "Об утверждении Жилищного кодекса Республики Узбекистан", "О государственном долге", "О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Узбекистан", "О внесении изменения в статью 2061 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности" и другие.Также будет представлена информация о противодействии коррупции и профилактики правонарушений. С ними выступят директор Агентства по противодействию коррупции и главы МВД.О работе по развитию туризма и сферы услуг расскажет хоким Бухарской области.В рамках рассмотрения закона о государственном долге, парламент ограничил его размер 60 процентами от ВВП. Также устанавливается, что за счет него возможно финансирование только социальных и инфраструктурных проектов.

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дефицит, бюджет