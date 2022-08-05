https://uz.sputniknews.ru/20220805/delo-jizni-kak-nikolay-kim-razvil-risovodstvo-v-uzbekistane--video-26871563.html

Дело жизни: как Николай Ким развил рисоводство в Узбекистане – видео

Дело жизни: как Николай Ким развил рисоводство в Узбекистане – видео

Как удалось выращивать рис Лазер в больших объемах в Узбекистане?

2022-08-05T18:31+0500

2022-08-05T18:31+0500

2022-08-05T18:47+0500

видео

узбекистан

рис

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Месяц назад в Москве на ВДНХ прошел Фестиваль риса имени Николая Кима. Праздник собрал много гостей – его посетили и москвичи, и представители Узбекистана, в том числе Улугбек Курязов и Рузибой Абдуллаев, жители совхоза Аль-Хорезми в Янгиарыкском районе, первым директором которого был Николай Васильевич Ким.Также на мероприятие приехал известный узбекский шеф-повар Алишер Халилов. Он приготовил настоящий узбекский плов из традиционного риса "Лазер".Рис сорта "Лазер" широко знают за пределами Узбекистана. Это один из самых известных сортов риса для приготовления узбекского плова. Его производство в промышленных масштабах еще в советское время наладил именно Николай Ким – рисовод, Герой Социалистического Труда.Рисоводческое хозяйство Николай Ким создал за два года до выхода на пенсию. Однако процесс выращивания риса ему был известен с детства. Всего в 10 лет ему пришлось бросить школу, чтобы помогать маме в рисоводческом хозяйстве.Подробнее о судьбе человека, который сделал популяризацию узбекского риса делом своей жизни, смотрите в видеорепортаже Sputnik.Читайте также:В Москве состоялся фестиваль риса имени Н.В. Кима – видео

узбекистан

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Анастасия Свирина

Анастасия Свирина

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Свирина

узбекистан, видео, рис