https://uz.sputniknews.ru/20220805/delo-jizni-kak-nikolay-kim-razvil-risovodstvo-v-uzbekistane--video-26871563.html
Дело жизни: как Николай Ким развил рисоводство в Узбекистане – видео
Дело жизни: как Николай Ким развил рисоводство в Узбекистане – видео
Как удалось выращивать рис Лазер в больших объемах в Узбекистане?
2022-08-05T18:31+0500
2022-08-05T18:31+0500
2022-08-05T18:47+0500
видео
узбекистан
рис
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Месяц назад в Москве на ВДНХ прошел Фестиваль риса имени Николая Кима. Праздник собрал много гостей – его посетили и москвичи, и представители Узбекистана, в том числе Улугбек Курязов и Рузибой Абдуллаев, жители совхоза Аль-Хорезми в Янгиарыкском районе, первым директором которого был Николай Васильевич Ким.Также на мероприятие приехал известный узбекский шеф-повар Алишер Халилов. Он приготовил настоящий узбекский плов из традиционного риса "Лазер".Рис сорта "Лазер" широко знают за пределами Узбекистана. Это один из самых известных сортов риса для приготовления узбекского плова. Его производство в промышленных масштабах еще в советское время наладил именно Николай Ким – рисовод, Герой Социалистического Труда.Рисоводческое хозяйство Николай Ким создал за два года до выхода на пенсию. Однако процесс выращивания риса ему был известен с детства. Всего в 10 лет ему пришлось бросить школу, чтобы помогать маме в рисоводческом хозяйстве.Подробнее о судьбе человека, который сделал популяризацию узбекского риса делом своей жизни, смотрите в видеорепортаже Sputnik.Читайте также:В Москве состоялся фестиваль риса имени Н.В. Кима – видео
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узбекистан, видео, рис
Дело жизни: как Николай Ким развил рисоводство в Узбекистане – видео
18:31 05.08.2022 (обновлено: 18:47 05.08.2022)
Рис сорта "Лазер" в Узбекистане знает каждый. А историю человека, развившего его производство в промышленных масштабах, расскажет Sputnik.
Месяц назад в Москве на ВДНХ прошел
Фестиваль риса имени Николая Кима. Праздник собрал много гостей – его посетили и москвичи, и представители Узбекистана, в том числе Улугбек Курязов и Рузибой Абдуллаев, жители совхоза Аль-Хорезми в Янгиарыкском районе, первым директором которого был Николай Васильевич Ким.
Также на мероприятие приехал известный узбекский шеф-повар Алишер Халилов. Он приготовил настоящий узбекский плов из традиционного риса "Лазер".
Рис сорта "Лазер" широко знают за пределами Узбекистана. Это один из самых известных сортов риса для приготовления узбекского плова. Его производство в промышленных масштабах еще в советское время наладил именно Николай Ким – рисовод, Герой Социалистического Труда.
Рисоводческое хозяйство Николай Ким создал за два года до выхода на пенсию. Однако процесс выращивания риса ему был известен с детства. Всего в 10 лет ему пришлось бросить школу, чтобы помогать маме в рисоводческом хозяйстве.
Подробнее о судьбе человека, который сделал популяризацию узбекского риса делом своей жизни, смотрите в видеорепортаже Sputnik.