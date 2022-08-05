https://uz.sputniknews.ru/20220805/jd-knr--kr--ruz-priexali-kitayskie-spetsialisty-dlya-razrabotki-teo-26865012.html

Ж/д КНР — КР — РУз: приехали китайские специалисты для разработки ТЭО

Ж/д КНР — КР — РУз: приехали китайские специалисты для разработки ТЭО

Магистраль должна соединить китайские железные дороги с Узбекистаном.

2022-08-05T16:19+0500

2022-08-05T16:19+0500

2022-08-05T16:19+0500

узбекистан

туризм

китай

железная дорога

кыргызстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26314662_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c3c9470cddf389b424fdff6f67b6f7a.jpg

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Кыргызстан прибыли 80 специалистов проектного института Китая и начали работу по подготовке технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, передает Sputnik Кыргызстан.Накануне министр транспорта и коммуникаций КР Эркинбек Осоев встретился с представителями Первого проектно-изыскательского института Китайской железнодорожной строительной корпорации. В ходе встречи стороны отметили необходимость усиления работы в сфере строительства железных дорог."Есть уже договоренность о совместной разработке технико-экономического обоснования строительства железной дороги", — отметили в министерстве.Руководство Кыргызстана твердо нацелено на скорейшую реализацию проекта и прилагает все усилия к скорейшей разработке технико-экономического обоснования, подчеркнули в министерстве.Напомним, что соглашение о строительстве железной дороги планируется подписать в сентябре на саммите ШОС.Магистраль должна соединить китайские железные дороги с Узбекистаном, а далее пойти в Афганистан, Иран и Турцию. Реализация проекта позволит сделать Центральную Азию важным транзитным маршрутом.О железной дороге говорят уже много лет, но препонами выступали вариант маршрута, схема финансирования и ширина колеи — в Китае она отличается.Читайте также:Узбекская биржа открыла две новых торговых площадки в России

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, китай, железная дорога, кыргызстан