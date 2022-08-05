https://uz.sputniknews.ru/20220805/jd-knr--kr--ruz-priexali-kitayskie-spetsialisty-dlya-razrabotki-teo-26865012.html
Ж/д КНР — КР — РУз: приехали китайские специалисты для разработки ТЭО
Ж/д КНР — КР — РУз: приехали китайские специалисты для разработки ТЭО
Магистраль должна соединить китайские железные дороги с Узбекистаном.
2022-08-05T16:19+0500
2022-08-05T16:19+0500
2022-08-05T16:19+0500
узбекистан
туризм
китай
железная дорога
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Кыргызстан прибыли 80 специалистов проектного института Китая и начали работу по подготовке технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, передает Sputnik Кыргызстан.Накануне министр транспорта и коммуникаций КР Эркинбек Осоев встретился с представителями Первого проектно-изыскательского института Китайской железнодорожной строительной корпорации. В ходе встречи стороны отметили необходимость усиления работы в сфере строительства железных дорог."Есть уже договоренность о совместной разработке технико-экономического обоснования строительства железной дороги", — отметили в министерстве.Руководство Кыргызстана твердо нацелено на скорейшую реализацию проекта и прилагает все усилия к скорейшей разработке технико-экономического обоснования, подчеркнули в министерстве.Напомним, что соглашение о строительстве железной дороги планируется подписать в сентябре на саммите ШОС.Магистраль должна соединить китайские железные дороги с Узбекистаном, а далее пойти в Афганистан, Иран и Турцию. Реализация проекта позволит сделать Центральную Азию важным транзитным маршрутом.О железной дороге говорят уже много лет, но препонами выступали вариант маршрута, схема финансирования и ширина колеи — в Китае она отличается.Читайте также:Узбекская биржа открыла две новых торговых площадки в России
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узбекистан, китай, железная дорога, кыргызстан
Ж/д КНР — КР — РУз: приехали китайские специалисты для разработки ТЭО
Магистраль должна соединить китайские железные дороги с Узбекистаном, а далее пойти в Афганистан, Иран и Турцию.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
В Кыргызстан прибыли 80 специалистов проектного института Китая и начали работу по подготовке технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, передает Sputnik Кыргызстан
.
Накануне министр транспорта и коммуникаций КР Эркинбек Осоев встретился с представителями Первого проектно-изыскательского института Китайской железнодорожной строительной корпорации. В ходе встречи стороны отметили необходимость усиления работы в сфере строительства железных дорог.
"Есть уже договоренность о совместной разработке технико-экономического обоснования строительства железной дороги", — отметили в министерстве.
Руководство Кыргызстана твердо нацелено на скорейшую реализацию проекта и прилагает все усилия к скорейшей разработке технико-экономического обоснования, подчеркнули в министерстве.
Напомним, что соглашение о строительстве железной дороги планируется подписать в сентябре на саммите ШОС.
Магистраль должна соединить китайские железные дороги с Узбекистаном, а далее пойти в Афганистан, Иран и Турцию. Реализация проекта позволит сделать Центральную Азию важным транзитным маршрутом.
О железной дороге говорят уже много лет, но препонами выступали вариант маршрута, схема финансирования и ширина колеи — в Китае она отличается.