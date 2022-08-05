https://uz.sputniknews.ru/20220805/uzbekskaya-birja-otkryla-dve-novyx-torgovyx-ploschadki-v-rossii-26863391.html
Узбекская биржа открыла две новых торговых площадки в России
Узбекская биржа открыла две новых торговых площадки в России
О том, как Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа расширяет сети зарубежных торговых площадок - читайте в нашем материале.
2022-08-05T15:57+0500
2022-08-05T15:57+0500
2022-08-05T16:18+0500
экономика
узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
россия
торговля
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа открыла два новх опорных пункта в России в рамках реализации практических мер по укреплению свзяей с зарубежными партнерами, международными финансовыми организациями и структурами, а также расширения сети зарубежных торговых площадок. Об этом сообщает пресс-служба биржи.Исходя из задач, обозначенных президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа совместно с посольством Узбекистана в России открыла две новых торговых площадки. Наряду с Россией еще такие площадки отрылись в Азербайджане и Таджикистане.Ранее на территории России уже работали четыре таких пункта: по одному в Челябинске и Владимире, а также два в Перми. Новые площадки появились в Красногорске Московской области и в Смоленске. Они были зарегистрированы 20 и 28 июня соответственно.Также по сообщению пресс-службы, на фоне активизации деятельности зарубежных торговых площадок за январь-июль 2022 года на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже аккредитованы более 120 новых клиентов нерезидентов, а также заключены внешнеторговые сделки на общую сумму $257 млн.Общее количество аккредитованных клиентов-нерезидентов составляет более трех тысяч, из которых 318 из России.Помимо прочего, в целях обеспечения продовольственной безопасности и стабильности цен на внутренних рынках страны, через биржу импортировали 483,4 тыс. тонн зерна, что в 17 раз больше чем за аналогичный период прошлого года.Читайте также:
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узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, россия, торговля
Узбекская биржа открыла две новых торговых площадки в России
15:57 05.08.2022 (обновлено: 16:18 05.08.2022)
О том, как Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа расширяет сети зарубежных торговых площадок - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа открыла два новх опорных пункта в России в рамках реализации практических мер по укреплению свзяей с зарубежными партнерами, международными финансовыми организациями и структурами, а также расширения сети зарубежных торговых площадок. Об этом сообщает пресс-служба биржи.
Исходя из задач, обозначенных президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа совместно с посольством Узбекистана в России открыла две новых торговых площадки. Наряду с Россией еще такие площадки отрылись в Азербайджане и Таджикистане.
Ранее на территории России уже работали четыре таких пункта: по одному в Челябинске и Владимире, а также два в Перми. Новые площадки появились в Красногорске Московской области и в Смоленске. Они были зарегистрированы 20 и 28 июня соответственно.
Также по сообщению пресс-службы, на фоне активизации деятельности зарубежных торговых площадок за январь-июль 2022 года на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже аккредитованы более 120 новых клиентов нерезидентов, а также заключены внешнеторговые сделки на общую сумму $257 млн.
Общее количество аккредитованных клиентов-нерезидентов составляет более трех тысяч, из которых 318 из России.
Помимо прочего, в целях обеспечения продовольственной безопасности и стабильности цен на внутренних рынках страны, через биржу импортировали 483,4 тыс. тонн зерна, что в 17 раз больше чем за аналогичный период прошлого года.