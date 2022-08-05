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Как прошел фестиваль "Достлик" в Гулистане — фото, видео
Как прошел фестиваль "Достлик" в Гулистане — фото, видео
Фестиваль "Достлик" - это гимн межнациональной дружбе и солидарности.
2022-08-05T14:52+0500
2022-08-05T14:52+0500
2022-08-05T14:58+0500
культура
узбекистан
фестиваль
гулистан
"дустлик"
дружба
день дружбы народов
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В эти дни в Узбекистане проходят различные культурные, духовно-просветительские и научно-практические мероприятия в рамках фестивалей "Достлик", проводимых в связи с "Днем дружбы народов".Одно из таких мероприятий состоялось сегодня в парке культуры и отдыха в Гулистане, сообщает пресс-служба Сырдарьинского областного хокимията.Выступивший на мероприятии хоким области Гафуржон Мирзаев поздравил участников с праздником. "Одним из величайших достояний нашего многонационального народа за годы независимости является то, что мы смогли сохранить межнациональную дружбу и согласие в нашей стране под лозунгом "Узбекистан – наш общий дом", - сказал Мирзаев.Он также отметил, что дружба не ограничена расстоянием, языком, религией или расой. "Дружба объединяет не только людей, но и народы и государства на основе взаимного уважения и доверия", - добавил Гафуржон Мирзаев. На мероприятии открылись выставки, отражающие этнографию, материальную и духовную культуру представителей национальностей, проживающих в регионе.Помимо этого, состоялся концерт, подготовленный представителями разных национальностей под названием "Узбекистан – наш общий дом".Читайте также:Стенд Узбекистана на ВДНХ стал одним из самых посещаемых на форуме "Путешествуй!"
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узбекистан, фестиваль, гулистан, "дустлик", дружба, день дружбы народов
Как прошел фестиваль "Достлик" в Гулистане — фото, видео
14:52 05.08.2022 (обновлено: 14:58 05.08.2022)
По словам организаторов, фестиваль "Достлик" - это гимн межнациональной дружбе и солидарности.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В эти дни в Узбекистане проходят различные культурные, духовно-просветительские и научно-практические мероприятия в рамках фестивалей "Достлик", проводимых в связи с "Днем дружбы народов".
Одно из таких мероприятий состоялось сегодня в парке культуры и отдыха в Гулистане, сообщает пресс-служба Сырдарьинского областного хокимията
.
Выступивший на мероприятии хоким области Гафуржон Мирзаев поздравил участников с праздником.
"Одним из величайших достояний нашего многонационального народа за годы независимости является то, что мы смогли сохранить межнациональную дружбу и согласие в нашей стране под лозунгом "Узбекистан – наш общий дом", - сказал Мирзаев.
Он также отметил, что дружба не ограничена расстоянием, языком, религией или расой.
"Дружба объединяет не только людей, но и народы и государства на основе взаимного уважения и доверия", - добавил Гафуржон Мирзаев.
На мероприятии открылись выставки, отражающие этнографию, материальную и духовную культуру представителей национальностей, проживающих в регионе.
Помимо этого, состоялся концерт, подготовленный представителями разных национальностей под названием "Узбекистан – наш общий дом".