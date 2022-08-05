https://uz.sputniknews.ru/20220805/kak-proshel-festival-dostlik-v-gulistane---foto-video-26858420.html

Как прошел фестиваль "Достлик" в Гулистане — фото, видео

Как прошел фестиваль "Достлик" в Гулистане — фото, видео

Фестиваль "Достлик" - это гимн межнациональной дружбе и солидарности.

2022-08-05T14:52+0500

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культура

узбекистан

фестиваль

гулистан

"дустлик"

дружба

день дружбы народов

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В эти дни в Узбекистане проходят различные культурные, духовно-просветительские и научно-практические мероприятия в рамках фестивалей "Достлик", проводимых в связи с "Днем дружбы народов".Одно из таких мероприятий состоялось сегодня в парке культуры и отдыха в Гулистане, сообщает пресс-служба Сырдарьинского областного хокимията.Выступивший на мероприятии хоким области Гафуржон Мирзаев поздравил участников с праздником. "Одним из величайших достояний нашего многонационального народа за годы независимости является то, что мы смогли сохранить межнациональную дружбу и согласие в нашей стране под лозунгом "Узбекистан – наш общий дом", - сказал Мирзаев.Он также отметил, что дружба не ограничена расстоянием, языком, религией или расой. "Дружба объединяет не только людей, но и народы и государства на основе взаимного уважения и доверия", - добавил Гафуржон Мирзаев. На мероприятии открылись выставки, отражающие этнографию, материальную и духовную культуру представителей национальностей, проживающих в регионе.Помимо этого, состоялся концерт, подготовленный представителями разных национальностей под названием "Узбекистан – наш общий дом".Читайте также:Стенд Узбекистана на ВДНХ стал одним из самых посещаемых на форуме "Путешествуй!"

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узбекистан, фестиваль, гулистан, "дустлик", дружба, день дружбы народов