https://uz.sputniknews.ru/20220805/kashkadarinskaya-oblast-xochet--zakupat-podsolnechnoe-maslo-i-saxar-iz-voroneja-26875322.html

Кашкадарьинская область хочет закупать подсолнечное масло и сахар из Воронежа

Кашкадарьинская область хочет закупать подсолнечное масло и сахар из Воронежа

Россия и Узбекистан выстраивают новую логистику для взаимных поставок товаров, заявил заместитель торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин.

2022-08-05T21:08+0500

2022-08-05T21:08+0500

2022-08-05T21:18+0500

общество

россия

узбекистан

кашкадарьинская область

воронеж

торговое представительство

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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Воронежская и Кашкадарьинская области договариваются о взаимных поставках товаров, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках Форума регионов ШОС состоялась встреча заместителя торгового представителя России в Узбекистане Игоря Камынина с делегацией Воронежской области во главе с зампредседателя областного правительства Виктором Лонгвиновым. На встрече также присутствовали представители Кашкадарьинской области Узбекистана.Как сообщили в Торгпредстве, узбекская сторона заинтересована в закупке подсолнечного масла и сахара из Воронежа.Воронежская область занимает первое место в России по объему производства масложировой продукции и второе место по производству сахара.В ближайших планах регионов – создание рабочей группы для решения вопросов дальнейшего взаимодействия.Игорь Камынин также сообщил, что Россия и Узбекистан выстраивают новую логистику для взаимных поставок товаров."В настоящее время ряд крупных российских логистических операторов занимаются открытием в Узбекистане своих представительств и центров", - сказал он.Он также напомнил, что продолжает развиваться проект "Агроэкспресс", который призван ускорить прохождение важных грузов по территории Узбекистана, Казахстана, России.Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Ташкенте 3-4 августа. В мероприятии принимают участие более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.Второй день Форума продолжится в формате круглого стола.Читайте также: Узбекская биржа открыла две новых торговых площадки в России

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россия, узбекистан, кашкадарьинская область, воронеж, торговое представительство