https://uz.sputniknews.ru/20220805/kitay-vvedet-sanktsii-protiv-pelosi-i-ee-rodstvennikov-26858059.html
Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников
Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников
Об этом в пятницу заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
2022-08-05T14:10+0500
2022-08-05T14:10+0500
2022-08-05T14:10+0500
в мире
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санкции
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. КНР введет санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелосии ее родственников. Такие меры будут приняты после ее провокационного визита на Тайвань. Об этом говорится в заявлении китайского МИД, опубликованном в пятницу.Также во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что Пелоси нанесла "тяжелый удар" по принципу "одного Китая" и поставила под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.Напомним: Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
китай, санкции
Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников
Об этом в пятницу заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. КНР введет санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелосии ее родственников. Такие меры будут приняты после ее провокационного визита на Тайвань. Об этом говорится в заявлении китайского МИД, опубликованном в пятницу.
"Пелоси посетила Тайвань несмотря на серьезную озабоченность и протесты со стороны Китая, осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, нанесла серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности Китая", — приводит заявление МИД КНР РИА Новости
.
Также во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что Пелоси нанесла "тяжелый удар" по принципу "одного Китая" и поставила под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.
"На основании соответствующего законодательства КНР китайская сторона приняла решение наложить санкции на Пелоси и ее ближайших родственников после ее провокационных действий", — заявляют в китайском ведомстве.
Напомним: Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.