https://uz.sputniknews.ru/20220805/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-8-meropriyatiy-v-tashkente-26866341.html

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Как провести выходные в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2022-08-05T17:01+0500

2022-08-05T17:01+0500

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культура

ташкент

мероприятие

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Суббота, 6 августаСудьбоносные изменения личности, жизнь обычного народа. А также красочный всплеск образов в работах каракалпакского художника Бахтияра Серкеева "рОК".Стоимость билета: В день открытия бесплатный, в остальные дни — 5 тыс. сумовМесто: Bonum Factum GalleryВремя: 17:00Телефон для справок: (+998) 71−232−0360Выставка посвящена графическим работам художников Мухаммада Фозили и Мурада Фозила.Вход свободныйМесто: Международный Караван-Сарай культуры Икуо ХираямыВремя: 17:00Телефон для справок: (+998) 71−256−3556, (+998) 71−252−3088Гостей ждет музыкально-танцевальная программа, а также выступления DJ KingMacarella и группы Via Marokand.Вход свободныйМесто: Парк Magic CityВремя: с 20:00 до 21:00Участники лекции узнают сколько зарабатывает веб-программист, как создаются сайты и веб-приложения, а также какие технологии используют современные специалисты.Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.Место: Учебный центр ProwebВремя: 10:00, 12:30, 15:00 (на узбекском языке)Телефон для справок: (+998) 94−210−3030, (+998) 94−210−4040Участники узнают, как составляется парфюм, в чем отличие синтетических аромаконцентратов и натуральных эфирных масел. А также каждый участник заберет с собой флакончик 6 мл масляных натуральных духов.Стоимость участия: 220 тыс. сумовМесто: Human HouseВремя: 18:00Телефон для справок: (+998) 99−848−1065, (+998) 33−465−2303Воскресенье, 7 августаУчастники узнают все о востребованной профессии. Современные программы, в которых работают специалисты, в каких сферах используют моделирование и визуализацию и многое другое.Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрацияМесто: Учебный центр ProwebВремя: 12:00, 15:00, 18:00 (на узбекском языке)Телефон для справок: (+998) 94−210−3030, (+998) 94−210−4040В Central Park пройдет фестиваль YangiaMarket, который соберет ремесленников, художников, гастро-энтузиастов и музыкантов. В программе фестиваля запланированы музыкальные выступления молодых творческих групп из Российской Федерации и Узбекистана.Вход свободныйМесто: Central ParkВремя: с 16:00Гостей пикника ждут вкусные угощения, акробатическое и файер-шоу, а также конкурсы и призы. Музыкальное настроение зададут лайв-бэнды Di Live и Betweenus.Вход свободныйМесто: EcobozorЧитайте также:Как прошел фестиваль "Достлик" в Гулистане — фото, видео

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, мероприятие