https://uz.sputniknews.ru/20220805/lavrov-obyasnil-chto-daet-partnerstvo-rossii-i-knr-miru-26845013.html

Лавров объяснил, что дает партнерство России и КНР миру

Лавров объяснил, что дает партнерство России и КНР миру

Лавров проводит с китайским коллегой третью встречу за месяц.

2022-08-05T11:18+0500

2022-08-05T11:18+0500

2022-08-05T11:18+0500

россия

сергей лавров

мид рф

россия

китай

партнерство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/05/26845158_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_475290393b336667e6c13dd47e99d44a.jpg

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Стратегическое партнерство России и Китая является одной из опор движения за победу права в международных отношениях, прежде всего принципов Устава ООН, сообщил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с коллегой из КНР Ван И в рамках министерских мероприятий АСЕАН, передает РИА Новости."Я убежден, что наше стратегическое партнерство является одной из опор движения за торжество международного права.… Прежде всего Устава ООН, который провозгласил основополагающий принцип суверенного равенства государств. США этот принцип нарушают повседневно, повсеместно, и это требует, конечно же, реакции. Мы с КНР участвуем в недавно созданной группе друзей в защиту Устава ООН. Я считаю, что это перспективная идея, которая заслуживает расширения, и мы уверены, что новые члены присоединяться к ее работе", - заявил министр.Лавров отметил, что проводит с с главой внешнеполитического ведомства Китая уже третье совещание за текущий месяц."Действительно, мы регулярно встречаемся, используем для этого любую возможность. И меньше, чем за месяц, проводим уже третью встречу: 7 июля — на Бали, 28 июля — в Ташкенте, 5 августа здесь. И это не дань какой-то процедуре. На самом деле с каждым разом мы находим все больше вещей, которые требуют нашего постоянного внимания и принятия практических решений нашими государствами", — подчеркнул дипломатОн добавил, что собирается рассмотреть с Ван И состояние двусторонних отношений на данный момент и исполнение договоренностей глав России и КНР.Читайте также:В Ростове-на-Дону назначили нового Генерального консула Узбекистана

россия

россия

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей лавров, мид рф, россия, китай, партнерство