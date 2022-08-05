https://uz.sputniknews.ru/20220805/v-rostove-na-donu-naznachili-novogo-generalnogo-konsula-uzbekistana-26844062.html
В Ростове-на-Дону назначили нового Генерального консула Узбекистана
В Ростове-на-Дону назначили нового Генерального консула Узбекистана
О кадровых перестановках в российском городе читайте в материале.
2022-08-05T10:57+0500
2022-08-05T10:57+0500
2022-08-05T10:57+0500
россия
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ростов-на-дону
узбекистанец
кадровые перестановки
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В российском городе Ростов-на-Дону приступил к своим полномочиям новый Генеральный консул Узбекистана Бурхан Аликулов, передает информационное агентство "Дунё".Бурхану Аликулову 40 лет. Он окончил университет мировой экономики и дипломатии, а также Дипломатическую академию МИД России.С 2004 года работает в Министерства иностранных дел Узбекистана. Карьеру начал с должности атташе. С 2020 по 2022 годы работал начальником управления Консульско-правового департамента МИД.Сменил на посту Генерального консула Рустама Курганбаева, который в 2019-м открыл дипломатическую миссию Узбекистана в Ростове-на-Дону.В консульский округ Генерального консульства входят Южный и Северо-Кавказский федеральные округа Российской Федерации.Читайте также:Стенд Узбекистана на ВДНХ стал одним из самых посещаемых на форуме "Путешествуй!"
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консульство, ростов-на-дону, узбекистанец, кадровые перестановки
В Ростове-на-Дону назначили нового Генерального консула Узбекистана
О кадровых перестановках в российском городе читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
В российском городе Ростов-на-Дону приступил к своим полномочиям новый Генеральный консул Узбекистана Бурхан Аликулов, передает информационное агентство "Дунё"
.
Бурхану Аликулову 40 лет. Он окончил университет мировой экономики и дипломатии, а также Дипломатическую академию МИД России.
С 2004 года работает в Министерства иностранных дел Узбекистана. Карьеру начал с должности атташе. С 2020 по 2022 годы работал начальником управления Консульско-правового департамента МИД.
Сменил на посту Генерального консула Рустама Курганбаева, который в 2019-м открыл дипломатическую миссию Узбекистана в Ростове-на-Дону.
В консульский округ Генерального консульства входят Южный и Северо-Кавказский федеральные округа Российской Федерации.