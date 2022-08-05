https://uz.sputniknews.ru/20220805/mid-uzbekistana-osudil-napadenie-na-azerbaydjanskoe-posolstvo-26875161.html

МИД Узбекистана осудил нападение на азербайджанское посольство

МИД Узбекистана осудил нападение на азербайджанское посольство

В официальном заявлении узбекское внешнеполитическое ведомство призвало к всестороннему расследованию инцидента.

2022-08-05T20:47+0500

2022-08-05T20:47+0500

2022-08-05T20:58+0500

политика

мид узбекистана

азербайджан

посольство

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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало официальное заявление относительно нападения на посольство Азербайджана в Великобритании.Министерство выразило поддержку братскому Азербайджану и призвало к всестороннему расследованию инцидента и привлечению к ответственности всех причастных лиц.В четверг группа религиозных радикалов совершила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне. Проникнув в здание посольства, нарушители совершили акты вандализма, вывесили с балкона посольства религиозные флаги и выкрикивали радикальные лозунги. Сотрудники посольства не пострадали, нарушители задержаны полицией.Читайте также: МИД Узбекистана озвучил позицию по ситуации с Тайванем

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мид узбекистана, азербайджан, посольство