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МИД Узбекистана осудил нападение на азербайджанское посольство
МИД Узбекистана осудил нападение на азербайджанское посольство
В официальном заявлении узбекское внешнеполитическое ведомство призвало к всестороннему расследованию инцидента.
2022-08-05T20:47+0500
2022-08-05T20:58+0500
политика
мид узбекистана
азербайджан
посольство
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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало официальное заявление относительно нападения на посольство Азербайджана в Великобритании.Министерство выразило поддержку братскому Азербайджану и призвало к всестороннему расследованию инцидента и привлечению к ответственности всех причастных лиц.В четверг группа религиозных радикалов совершила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне. Проникнув в здание посольства, нарушители совершили акты вандализма, вывесили с балкона посольства религиозные флаги и выкрикивали радикальные лозунги. Сотрудники посольства не пострадали, нарушители задержаны полицией.Читайте также: МИД Узбекистана озвучил позицию по ситуации с Тайванем
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мид узбекистана, азербайджан, посольство

МИД Узбекистана осудил нападение на азербайджанское посольство

20:47 05.08.2022 (обновлено: 20:58 05.08.2022)
© Sputnik / Зафар ХалиловТашкент. Министерство иностранных дел
Ташкент. Министерство иностранных дел - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2022
© Sputnik / Зафар Халилов
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В официальном заявлении узбекское внешнеполитическое ведомство призвало к всестороннему расследованию инцидента.
ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало официальное заявление относительно нападения на посольство Азербайджана в Великобритании.
"Министерство иностранных дел Республики Узбекистан решительно осуждает провокационное нападение, совершенное 4 августа 2022 года на Посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Считаем абсолютно недопустимыми любые действия, которые представляют угрозу для жизни и здоровья сотрудников дипломатических миссий", - подчеркнули в ведомстве.
Министерство выразило поддержку братскому Азербайджану и призвало к всестороннему расследованию инцидента и привлечению к ответственности всех причастных лиц.
В четверг группа религиозных радикалов совершила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне. Проникнув в здание посольства, нарушители совершили акты вандализма, вывесили с балкона посольства религиозные флаги и выкрикивали радикальные лозунги. Сотрудники посольства не пострадали, нарушители задержаны полицией.
Читайте также: МИД Узбекистана озвучил позицию по ситуации с Тайванем
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