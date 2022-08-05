https://uz.sputniknews.ru/20220805/osenyu-semeynye-detdoma-poluchat-subsidii-26847145.html

Осенью семейные детдома получат субсидии

Осенью семейные детдома получат субсидии

Механизм организации семейных детских домов упростят.

2022-08-05T12:01+0500

2022-08-05T12:01+0500

2022-08-05T12:20+0500

общество

детский дом

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. С 1 сентября семейным детским домам начнут выплачивать субсидии из государственного бюджета. А также создать такую организацию будет проще.Это предусмотрено постановлением президента от 4 августа 2022 года № 345, сообщила пресс-служба Министерства финансов.С 1 сентября государство выделит субсидииВ частности, из Госбюджета гражданам, создавшим семейный детский дом, ежемесячно до 5 числа будут перечислять на банковскую пластиковую карту, открытую на имя родителей:Наряду с этим, воспитанникам семейных детских домов Федерация профсоюзов раз в год предоставляет бесплатные путевки для отдыха в санаториях. Дважды в год районные (городские) хокимияты организуют бесплатные поездки в исторические города республики, а также театрализованные представления и концертные программы.Упрощается механизм организации семейных детских домовСогласно новому постановлению семейные детские дома создаются на основании решения соответствующего районного (городского) хокимията без статуса юридического лица гражданами, желающими воспитывать в своих семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Кроме того, запрещается запрашивать документы, которые можно получить из единой электронной базы данных, у лиц, подающих заявление на создание семейного детского дома.Число приемных детей в семейном детском доме должно быть не менее 3, но не более 5. При этом общее количество детей и воспитанников граждан, создавших семейный детский дом, не должно превышать 8 человек.Читайте также:Стенд Узбекистана на ВДНХ стал одним из самых посещаемых на форуме "Путешествуй!"

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детский дом