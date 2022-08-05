https://uz.sputniknews.ru/20220805/osenyu-semeynye-detdoma-poluchat-subsidii-26847145.html
Осенью семейные детдома получат субсидии
Осенью семейные детдома получат субсидии
Механизм организации семейных детских домов упростят.
2022-08-05T12:01+0500
2022-08-05T12:01+0500
2022-08-05T12:20+0500
общество
детский дом
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. С 1 сентября семейным детским домам начнут выплачивать субсидии из государственного бюджета. А также создать такую организацию будет проще.Это предусмотрено постановлением президента от 4 августа 2022 года № 345, сообщила пресс-служба Министерства финансов.С 1 сентября государство выделит субсидииВ частности, из Госбюджета гражданам, создавшим семейный детский дом, ежемесячно до 5 числа будут перечислять на банковскую пластиковую карту, открытую на имя родителей:Наряду с этим, воспитанникам семейных детских домов Федерация профсоюзов раз в год предоставляет бесплатные путевки для отдыха в санаториях. Дважды в год районные (городские) хокимияты организуют бесплатные поездки в исторические города республики, а также театрализованные представления и концертные программы.Упрощается механизм организации семейных детских домовСогласно новому постановлению семейные детские дома создаются на основании решения соответствующего районного (городского) хокимията без статуса юридического лица гражданами, желающими воспитывать в своих семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Кроме того, запрещается запрашивать документы, которые можно получить из единой электронной базы данных, у лиц, подающих заявление на создание семейного детского дома.Число приемных детей в семейном детском доме должно быть не менее 3, но не более 5. При этом общее количество детей и воспитанников граждан, создавших семейный детский дом, не должно превышать 8 человек.Читайте также:Стенд Узбекистана на ВДНХ стал одним из самых посещаемых на форуме "Путешествуй!"
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детский дом
Осенью семейные детдома получат субсидии
12:01 05.08.2022 (обновлено: 12:20 05.08.2022)
Механизм организации семейных детских домов упростят.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. С 1 сентября семейным детским домам начнут выплачивать субсидии из государственного бюджета. А также создать такую организацию будет проще.
Это предусмотрено постановлением президента от 4 августа 2022 года № 345, сообщила
пресс-служба Министерства финансов.
С 1 сентября государство выделит субсидии
В частности, из Госбюджета гражданам, создавшим семейный детский дом, ежемесячно до 5 числа будут перечислять на банковскую пластиковую карту, открытую на имя родителей:
на расходы на содержание каждого приемного ребенка до 7 лет выплачивается 5 БРВ (1,5 млн сум), детей в возрасте от 8 лет до 18 лет – 7 БРВ (2,1 млн сум);
на оплату труда по уходу за каждым приемным ребенком в семейном детском доме – один размер минимальной заработной платы (920 тыс. сумов), за детей-инвалидов данная сумма увеличивается в 1,5 раза;
на лечение и реабилитацию каждого ребенка с инвалидностью – 1 БРВ (300 тыс. сумов).
Наряду с этим, воспитанникам семейных детских домов Федерация профсоюзов раз в год предоставляет бесплатные путевки для отдыха в санаториях. Дважды в год районные (городские) хокимияты организуют бесплатные поездки в исторические города республики, а также театрализованные представления и концертные программы.
Упрощается механизм организации семейных детских домов
Согласно новому постановлению семейные детские дома создаются на основании решения соответствующего районного (городского) хокимията без статуса юридического лица гражданами, желающими воспитывать в своих семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, запрещается запрашивать документы, которые можно получить из единой электронной базы данных, у лиц, подающих заявление на создание семейного детского дома.
Число приемных детей в семейном детском доме должно быть не менее 3, но не более 5. При этом общее количество детей и воспитанников граждан, создавших семейный детский дом, не должно превышать 8 человек.