https://uz.sputniknews.ru/20220805/skolko-uzbekistan-zarabotal-na-eksporte-arbuzov-i-dyn-za-polgoda-26858603.html
Сколько Узбекистан заработал на экспорте арбузов и дынь за полгода
Сколько Узбекистан заработал на экспорте арбузов и дынь за полгода
В какие страны Узбекистан экспортировал арбузы и дыни за первые шесть месяцев текущего года – читайте в нашем материале.
2022-08-05T15:13+0500
2022-08-05T15:13+0500
2022-08-05T15:13+0500
экономика
узбекистан
экспорт
арбуз
дыня
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В январе-июне текущего года Узбекистан экспортировал 67,8 тыс. тонн арбузов и дынь на сумму $16,4 млн. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата.Известно, что в 2022 году узбекские арбузы и дыни поставили в 12 стран, а объем экспорта, в свою очередь, увеличился на 45 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Таким образом, Узбекистан экспортировал плоды в следующие страны:Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, экспорт, арбуз, дыня
Сколько Узбекистан заработал на экспорте арбузов и дынь за полгода
В какие страны Узбекистан экспортировал арбузы и дыни за первые шесть месяцев текущего года – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
В январе-июне текущего года Узбекистан экспортировал 67,8 тыс. тонн арбузов и дынь на сумму $16,4 млн. Об этом сообщает пресс-служба
Госкомстата.
Известно, что в 2022 году узбекские арбузы и дыни поставили в 12 стран, а объем экспорта, в свою очередь, увеличился на 45 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таким образом, Узбекистан экспортировал плоды в следующие страны:
Казахстан - 39,2 тыс. тонн;
Кыргызстан - 11,1 тыс. тонн;
Беларусь - 1,1 тыс. тонн;