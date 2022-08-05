https://uz.sputniknews.ru/20220805/skolko-uzbekistan-zarabotal-na-eksporte-arbuzov-i-dyn-za-polgoda-26858603.html

Сколько Узбекистан заработал на экспорте арбузов и дынь за полгода

Сколько Узбекистан заработал на экспорте арбузов и дынь за полгода

В какие страны Узбекистан экспортировал арбузы и дыни за первые шесть месяцев текущего года – читайте в нашем материале.

2022-08-05T15:13+0500

2022-08-05T15:13+0500

2022-08-05T15:13+0500

экономика

узбекистан

экспорт

арбуз

дыня

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В январе-июне текущего года Узбекистан экспортировал 67,8 тыс. тонн арбузов и дынь на сумму $16,4 млн. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата.Известно, что в 2022 году узбекские арбузы и дыни поставили в 12 стран, а объем экспорта, в свою очередь, увеличился на 45 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Таким образом, Узбекистан экспортировал плоды в следующие страны:Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, экспорт, арбуз, дыня