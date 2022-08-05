https://uz.sputniknews.ru/20220805/uralskie-proizvoditeli-mebeli-xotyat-vyyti-na-rynok-uzbekistana-26853718.html

Уральские производители мебели хотят выйти на рынок Узбекистана

Уральские производители мебели хотят выйти на рынок Узбекистана

Бизнесмены из Свердловска хотят вывести на рынок Узбекистана мебель.

2022-08-05T13:48+0500

2022-08-05T13:48+0500

2022-08-05T15:30+0500

экономика

узбекистан

производство

мебель

урал

свердловская область

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Бизнесмены Свердловской области России собираются экспортировать в Узбекистан уральский аналог мебельно-строительной компании "ИКЕА". Об этом сообщает региональное телевидение.Отмечается, что свердловские бизнесмены готовы вытеснить из региона шведскую компанию "ИKEA", производящую мебель и строительные материалы. Кроме того, уральский аналог компании вызывает большой интерес не только в России, но и в Армении и Туркменистане.Бизнесмены предприятия Stella Pro хотят занять место шведской компании, уехавшей из России."Мы стараемся произвести те материалы, которые можем сделать из своего ассортимента: различные полки, обувницы, зеркала, рамки для картин. То есть это те материалы, которые мы уже сейчас можем делать на нашем оборудовании", — сообщил коммерческий директор компании Stella Pro Вячеслав Заботин.15% оборота компании идет на экспорт. С начала года производители вышли на рынок Армении и Туркменистана. Теперь следующими партнерами планируют стать узбекские бизнесмены."Было бы очень приятно, если бы мы договорились. Данный товар очень востребован в нашей стране, так как наша страна последние три года очень развивается", - заявил узбекский бизнесмен Уткир Баходиров"ИKEA" - шведский производитель мебели с простым и солидным дизайном, пользовался большой популярностью у населения России. Но после начала спецоперации на Украине иностранная компания объявила об уходе с российского рынка. Российские отечественные производители пытаются заполнить освободившиеся сегменты рынка.Читайте также:Узбекско-таджикские военные учения стартовали в Термезе — фото

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узбекистан, производство, мебель, урал, свердловская область