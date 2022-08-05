Узбекско-таджикские военные учения стартовали в Термезе — фото
© Министерство обороны Республики УзбекистанСовместные военные учения Узбекистана и Таджикистана в Термезе.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Узбекистан и Таджикистан проводят совместные учения под контролем высшего военного руководства двух государств.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан проводят совместные военные учения "Содружество — 2022" на полигоне в Термезе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.
© Министерство обороны Республики УзбекистанСовместные военные учения Узбекистана и Таджикистана в Термезе.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
В среду военная делегация Таджикистана прибыла в Термез, а в четверг прошла торжественная церемония открытия совместных учекний. На ней выступили командующий войсками Юго-западного особого военного округа генерал-майор Зайнобиддин Иминов и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Таджикистан генерал-майор Эгамзод Шароф Худойберди.
© Министерство обороны Республики УзбекистанСовместные военные учения Узбекистана и Таджикистана в Термезе.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Они выразили уверенность, что проведение данных военных мероприятияй между ВС двух государств позволит укрепить узы дружбы и сотрудничества.
© Министерство обороны Республики УзбекистанСовместные военные учения Узбекистана и Таджикистана в Термезе.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Также под звуки государственных гимнов двух стран были подняты флаги республик. Церемония завершилась прохождением под звуки военного оркестра торжественным маршем военнослужащих Узбекистана и Таджикистана.
© Министерство обороны Республики УзбекистанСовместные военные учения Узбекистана и Таджикистана в Термезе.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
После завершения церемонии открытия на учебных точках и полосе препятствий Термезского полигона военнослужащие Узбекистана организовали показательные занятия. Они продемонстрировали приемы и способы ведения ближнего боя, эвакуации раненых и отражение нападения условного противника. Военнослужащие Таджикистана также приняли участие.
© Министерство обороны Республики УзбекистанСовместные военные учения Узбекистана и Таджикистана в Термезе.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
На данный момент неизвестно, сколько будут длиться учения "Содружество — 2022", также не уточняется, сколько военных и бронетехники примут участие в мероприятиях.
© Министерство обороны Республики УзбекистанСовместные военные учения Узбекистана и Таджикистана в Термезе.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Читайте также: