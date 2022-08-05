https://uz.sputniknews.ru/20220805/uzbeksko-tadjikskie-voennye-ucheniya-startovali-v-termeze--foto-26851890.html

Узбекско-таджикские военные учения стартовали в Термезе — фото

Узбекско-таджикские военные учения стартовали в Термезе — фото

Узбекистан и Таджикистан проводят совместные учения под контролем высшего военного руководства двух государств.

2022-08-05T13:05+0500

2022-08-05T13:05+0500

2022-08-05T13:05+0500

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан проводят совместные военные учения "Содружество — 2022" на полигоне в Термезе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.В среду военная делегация Таджикистана прибыла в Термез, а в четверг прошла торжественная церемония открытия совместных учекний. На ней выступили командующий войсками Юго-западного особого военного округа генерал-майор Зайнобиддин Иминов и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Таджикистан генерал-майор Эгамзод Шароф Худойберди.Они выразили уверенность, что проведение данных военных мероприятияй между ВС двух государств позволит укрепить узы дружбы и сотрудничества.Также под звуки государственных гимнов двух стран были подняты флаги республик. Церемония завершилась прохождением под звуки военного оркестра торжественным маршем военнослужащих Узбекистана и Таджикистана.После завершения церемонии открытия на учебных точках и полосе препятствий Термезского полигона военнослужащие Узбекистана организовали показательные занятия. Они продемонстрировали приемы и способы ведения ближнего боя, эвакуации раненых и отражение нападения условного противника. Военнослужащие Таджикистана также приняли участие.На данный момент неизвестно, сколько будут длиться учения "Содружество — 2022", также не уточняется, сколько военных и бронетехники примут участие в мероприятиях.Читайте также:

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