https://uz.sputniknews.ru/20220805/v-tashkente-vystupit-vladimir-spivakov-26839634.html
В Ташкенте выступит Владимир Спиваков
В Ташкенте выступит Владимир Спиваков
Концерт состоится осенью при поддержке Фонда развития культуры и искусства и Благотворительного Фонда Алишера Усманова.
2022-08-05T07:32+0500
2022-08-05T07:32+0500
2022-08-05T07:32+0500
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ташкент
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фонд
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Национальный филармонический оркестр России и дирижер Владимир Спиваков выступят в Ташкенте.Как сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана концерт состоится 8 сентября. По данным пресс-службы, в концерте прозвучат знаменитая сюита из музыки к драме Генрика Ибсена "Пер Гюнт" и концерт для фортепиано с оркестром ля минор Эдварда Грига, а также фрагменты из опер Петра Чайковского, Антонина Дворжака, Джакомо Пуччини и Франческо Чилеа. Солистами станут пианист Иван Бессонов и сопрано Екатерина Петрова, неоднократно принимавшие участие в концертах и гастролях Спивакова и его коллектива.Событие пройдет на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Благотворительного Фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт, добавили в пресс-службе.В прошлом году благотворительные концерты Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста РФ, дирижера и скрипача Владимира Спивакова прошли в двух городах Узбекистана - в Ташкенте и Самарканде.В рамках мероприятия прошли также мастер-классы в учебных заведениях.
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ташкент, владимир спиваков, фонд, алишер усманов
В Ташкенте выступит Владимир Спиваков
Концерт состоится осенью при поддержке Фонда развития культуры и искусства и Благотворительного Фонда Алишера Усманова.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Национальный филармонический оркестр России и дирижер Владимир Спиваков выступят в Ташкенте.
Как сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана концерт состоится 8 сентября.
"Восьмого сентября в Ташкенте состоится концерт Национального филармонического оркестра России под руководством народного артиста СССР, артиста мира ЮНЕСКО, дирижера Владимира Спивакова", — говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.
По данным пресс-службы, в концерте прозвучат знаменитая сюита из музыки к драме Генрика Ибсена "Пер Гюнт" и концерт для фортепиано с оркестром ля минор Эдварда Грига, а также фрагменты из опер Петра Чайковского, Антонина Дворжака, Джакомо Пуччини и Франческо Чилеа.
Солистами станут пианист Иван Бессонов и сопрано Екатерина Петрова, неоднократно принимавшие участие в концертах и гастролях Спивакова и его коллектива.
Событие пройдет на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Благотворительного Фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт, добавили в пресс-службе.
В прошлом году благотворительные концерты Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста РФ, дирижера и скрипача Владимира Спивакова прошли
в двух городах Узбекистана - в Ташкенте и Самарканде.
В рамках мероприятия прошли также мастер-классы в учебных заведениях.