https://uz.sputniknews.ru/20220805/v-tashkente-vystupit-vladimir-spivakov-26839634.html

В Ташкенте выступит Владимир Спиваков

В Ташкенте выступит Владимир Спиваков

Концерт состоится осенью при поддержке Фонда развития культуры и искусства и Благотворительного Фонда Алишера Усманова.

2022-08-05T07:32+0500

2022-08-05T07:32+0500

2022-08-05T07:32+0500

культура

ташкент

владимир спиваков

фонд

алишер усманов

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Национальный филармонический оркестр России и дирижер Владимир Спиваков выступят в Ташкенте.Как сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана концерт состоится 8 сентября. По данным пресс-службы, в концерте прозвучат знаменитая сюита из музыки к драме Генрика Ибсена "Пер Гюнт" и концерт для фортепиано с оркестром ля минор Эдварда Грига, а также фрагменты из опер Петра Чайковского, Антонина Дворжака, Джакомо Пуччини и Франческо Чилеа. Солистами станут пианист Иван Бессонов и сопрано Екатерина Петрова, неоднократно принимавшие участие в концертах и гастролях Спивакова и его коллектива.Событие пройдет на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Благотворительного Фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт, добавили в пресс-службе.В прошлом году благотворительные концерты Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста РФ, дирижера и скрипача Владимира Спивакова прошли в двух городах Узбекистана - в Ташкенте и Самарканде.В рамках мероприятия прошли также мастер-классы в учебных заведениях.

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ташкент, владимир спиваков, фонд, алишер усманов