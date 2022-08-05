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https://uz.sputniknews.ru/20220805/v-uzbekistane-sozdadut-elektronnyy-reestr-upravkompaniy-26873224.html
В Узбекистане создадут электронный реестр управкомпаний
В Узбекистане создадут электронный реестр управкомпаний
Нэффективные товарищества собственников жилья можно будет ликвидировать
2022-08-05T19:12+0500
2022-08-05T19:16+0500
общество
жилой дом
постановление
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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. В Узбекистане создадут электронный реестр управляющих компаний многоквартирных домов. Это предусматривает постановление Президента по совершенствованию системы управления многоквартирными домами и финансовому оздоровлению управляющих организаций.В последние годы на 15 территориях по всей республике проводился проект по закреплению земель, занятых многоквартирными домами, за управляющими компаниями. В результате эксперимента условия жизни в 1227 многоквартирных домах улучшились, а кредиторская задолженность управкомпаний сократилась вдвое.Между тем, еще остаются товарищества собственников жилья, которые не оказывают соответствующих услуг жителям своих домов либо имеют проблемную кредиторскую задолженность. В соответствии с постановлением, такие управкомпании можно будет ликвидировать. Это можно будет сделать после их реорганизации и передачи домов новым управляющим компаниям, а также получения заключения соответствующего обслуживающего банка.С 1 ноября органы управления многоквартирными домами смогут работать исключительно после включения в электронный реестр.Читайте также: Осенью семейные детдома получат субсидии
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жилой дом, постановление

В Узбекистане создадут электронный реестр управкомпаний

19:12 05.08.2022 (обновлено: 19:16 05.08.2022)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВысотный дом, архивное фото
Высотный дом, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Нэффективные товарищества собственников жилья можно будет ликвидировать.
ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. В Узбекистане создадут электронный реестр управляющих компаний многоквартирных домов. Это предусматривает постановление Президента по совершенствованию системы управления многоквартирными домами и финансовому оздоровлению управляющих организаций.
В последние годы на 15 территориях по всей республике проводился проект по закреплению земель, занятых многоквартирными домами, за управляющими компаниями. В результате эксперимента условия жизни в 1227 многоквартирных домах улучшились, а кредиторская задолженность управкомпаний сократилась вдвое.
Между тем, еще остаются товарищества собственников жилья, которые не оказывают соответствующих услуг жителям своих домов либо имеют проблемную кредиторскую задолженность. В соответствии с постановлением, такие управкомпании можно будет ликвидировать. Это можно будет сделать после их реорганизации и передачи домов новым управляющим компаниям, а также получения заключения соответствующего обслуживающего банка.
С 1 ноября органы управления многоквартирными домами смогут работать исключительно после включения в электронный реестр.
Читайте также: Осенью семейные детдома получат субсидии
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