https://uz.sputniknews.ru/20220805/v-uzbekistane-sozdadut-elektronnyy-reestr-upravkompaniy-26873224.html

В Узбекистане создадут электронный реестр управкомпаний

В Узбекистане создадут электронный реестр управкомпаний

Нэффективные товарищества собственников жилья можно будет ликвидировать

2022-08-05T19:12+0500

2022-08-05T19:12+0500

2022-08-05T19:16+0500

общество

жилой дом

постановление

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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. В Узбекистане создадут электронный реестр управляющих компаний многоквартирных домов. Это предусматривает постановление Президента по совершенствованию системы управления многоквартирными домами и финансовому оздоровлению управляющих организаций.В последние годы на 15 территориях по всей республике проводился проект по закреплению земель, занятых многоквартирными домами, за управляющими компаниями. В результате эксперимента условия жизни в 1227 многоквартирных домах улучшились, а кредиторская задолженность управкомпаний сократилась вдвое.Между тем, еще остаются товарищества собственников жилья, которые не оказывают соответствующих услуг жителям своих домов либо имеют проблемную кредиторскую задолженность. В соответствии с постановлением, такие управкомпании можно будет ликвидировать. Это можно будет сделать после их реорганизации и передачи домов новым управляющим компаниям, а также получения заключения соответствующего обслуживающего банка.С 1 ноября органы управления многоквартирными домами смогут работать исключительно после включения в электронный реестр.Читайте также: Осенью семейные детдома получат субсидии

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жилой дом, постановление