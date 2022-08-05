https://uz.sputniknews.ru/20220805/video-brat-zaymy-v-bankax-stanovitsya-vygodno--ekonomist-26875774.html
Видео: брать займы в банках становится выгодно – экономист
Видео: брать займы в банках становится выгодно – экономист
Рост ВВП и снижение основной ставки положительно скажется на жизни узбекистанцев и экономике в целом, считает Леонид Хазанов.
2022-08-05T22:30+0500
2022-08-05T22:30+0500
2022-08-05T22:30+0500
видео
центральный банк республики узбекистан
основная ставка
кредит
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Центральный банк республики снизил основную ставку до 15% годовых. Благодаря этому банковские кредиты для населения и бизнеса стали гораздо выгоднее, что положительно скажется на экономике, считает независимый эксперт, экономист Леонид Хазанов.Какие меры помогут обеспечить стране экономический рост? Как это повлияет на ВВП, экономику и благосостояние республики? Ответы на эти и другие вопросы - в интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
центральный банк республики узбекистан, основная ставка, кредит, видео
Видео: брать займы в банках становится выгодно – экономист
Рост ВВП и снижение основной ставки положительно скажется на жизни узбекистанцев и экономике в целом, считает Леонид Хазанов.
Центральный банк республики снизил основную ставку до 15% годовых. Благодаря этому банковские кредиты для населения и бизнеса стали гораздо выгоднее, что положительно скажется на экономике, считает независимый эксперт, экономист Леонид Хазанов.
"Если снижается ключевая ставка, то узбекские банки смогут снизить свои ставки по кредитам для населения и бизнеса. Брать займы в банках становится привлекательнее. Это приведет к оживлению деловой активности в стране, будут реализованы новые проекты в промышленности, торговле, сельском хозяйстве. В результате увеличится выпуск различной продукции, выполнение услуг, усилится экспорт и вырастет товарооборот с главными партнёрами Узбекистана - Россией, Китаем", - подчеркнул экономист.
Какие меры помогут обеспечить стране экономический рост? Как это повлияет на ВВП, экономику и благосостояние республики? Ответы на эти и другие вопросы - в интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан
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