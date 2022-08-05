https://uz.sputniknews.ru/20220805/video-brat-zaymy-v-bankax-stanovitsya-vygodno--ekonomist-26875774.html

Видео: брать займы в банках становится выгодно – экономист

Видео: брать займы в банках становится выгодно – экономист

Рост ВВП и снижение основной ставки положительно скажется на жизни узбекистанцев и экономике в целом, считает Леонид Хазанов.

2022-08-05T22:30+0500

2022-08-05T22:30+0500

2022-08-05T22:30+0500

видео

центральный банк республики узбекистан

основная ставка

кредит

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Центральный банк республики снизил основную ставку до 15% годовых. Благодаря этому банковские кредиты для населения и бизнеса стали гораздо выгоднее, что положительно скажется на экономике, считает независимый эксперт, экономист Леонид Хазанов.Какие меры помогут обеспечить стране экономический рост? Как это повлияет на ВВП, экономику и благосостояние республики? Ответы на эти и другие вопросы - в интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.

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центральный банк республики узбекистан, основная ставка, кредит, видео