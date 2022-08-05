https://uz.sputniknews.ru/20220805/vsu-obstrelyali-zaporojskuyu-aes-26881670.html

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

Пожар на АЭС оперативно потушили, обесточена аппаратура на одном энергоблоке, сообщает Минобороны России

2022-08-05T23:34+0500

2022-08-05T23:34+0500

2022-08-05T23:34+0500

специальная военная операция россии в донбассе

министерство обороны россии

аэс

обстрел

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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Вооруженные силы Украины нанесли три артиллерийских удара по Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар. В общей сложности они выпустили двадцать 152-миллиметровых снаряда, сообщает Министерство обороны России.В результате обстрела в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снизилась вырабатываемая мощность энергоблока №4.Кроме того, из-за повреждения водородопровода на водородной станции вспыхнул пожар. Аварийным службам удалось быстро потушить возгорание.Как отметили в ведомстве, особый цинизм этой провокации в том, что именно сейчас в Нью-Йорке проходит международная конференция под эгидой ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия.В министерстве призвали международные организации осудить режим Зеленского за акты ядерного терроризма.

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министерство обороны россии, аэс, обстрел