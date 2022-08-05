https://uz.sputniknews.ru/20220805/vsu-obstrelyali-zaporojskuyu-aes-26881670.html
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС
Пожар на АЭС оперативно потушили, обесточена аппаратура на одном энергоблоке, сообщает Минобороны России
2022-08-05T23:34+0500
2022-08-05T23:34+0500
2022-08-05T23:34+0500
специальная военная операция россии в донбассе
министерство обороны россии
аэс
обстрел
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ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Вооруженные силы Украины нанесли три артиллерийских удара по Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар. В общей сложности они выпустили двадцать 152-миллиметровых снаряда, сообщает Министерство обороны России.В результате обстрела в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снизилась вырабатываемая мощность энергоблока №4.Кроме того, из-за повреждения водородопровода на водородной станции вспыхнул пожар. Аварийным службам удалось быстро потушить возгорание.Как отметили в ведомстве, особый цинизм этой провокации в том, что именно сейчас в Нью-Йорке проходит международная конференция под эгидой ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия.В министерстве призвали международные организации осудить режим Зеленского за акты ядерного терроризма.
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министерство обороны россии, аэс, обстрел
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС
Пожар на АЭС оперативно потушили, обесточена аппаратура на одном энергоблоке, сообщает Минобороны России
ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik.
Вооруженные силы Украины нанесли три артиллерийских удара по Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар. В общей сложности они выпустили двадцать 152-миллиметровых снаряда, сообщает
Министерство обороны России.
"Обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией", - говорится в сообщении министерства.
В результате обстрела в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снизилась вырабатываемая мощность энергоблока №4.
Кроме того, из-за повреждения водородопровода на водородной станции вспыхнул пожар. Аварийным службам удалось быстро потушить возгорание.
"По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции", - подчеркивают в Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, особый цинизм этой провокации в том, что именно сейчас в Нью-Йорке проходит международная конференция под эгидой ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия.
В министерстве призвали международные организации осудить режим Зеленского за акты ядерного терроризма.