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Кыргызстанец отправился в Турцию на велосипеде
Кыргызстанец отправился в Турцию на велосипеде
Житель Оша намерен проехать через пять стран, чтобы побывать на Всемирных играх кочевников.
2022-08-06T13:18+0500
2022-08-06T13:26+0500
в мире
кыргызстан
турция
всемирные игры кочевников
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Житель Оша, 75-летний Мамыт Таштанов, отправился в Турцию на велосипеде, чтобы посмотреть Всемирные игры кочевников. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу мэрии города.В четверг велопутешественника проводили в путь представители городской администрации и глава Ошской области Зиядин Жамалдинов.Кыргызстанец планирует проехать через территорию Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и Армении. Всемирные игры кочевников пройдут близ города Изника в Турции в конце сентября — начале октября .Читайте также: Узбекистанец занял призовое место на международном турнире по велоспорту
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кыргызстан, турция, всемирные игры кочевников

Кыргызстанец отправился в Турцию на велосипеде

13:18 06.08.2022 (обновлено: 13:26 06.08.2022)
© FOTO пресс-служба мэрии города ОшВелотур жителя Оша в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников
Велотур жителя Оша в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2022
© FOTO пресс-служба мэрии города Ош
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Житель Оша намерен проехать через пять стран, чтобы побывать на Всемирных играх кочевников.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Житель Оша, 75-летний Мамыт Таштанов, отправился в Турцию на велосипеде, чтобы посмотреть Всемирные игры кочевников. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
© FOTO пресс-служба мэрии города ОшВелотур жителя Оша в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников
Велотур жителя Оша в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2022
Велотур жителя Оша в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников
© FOTO пресс-служба мэрии города Ош
В четверг велопутешественника проводили в путь представители городской администрации и глава Ошской области Зиядин Жамалдинов.
Кыргызстанец планирует проехать через территорию Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и Армении.
© FOTO пресс-служба мэрии города ОшВелотур жителя Оша в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников
Велотур жителя Оша в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2022
Велотур жителя Оша в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников
© FOTO пресс-служба мэрии города Ош
Всемирные игры кочевников пройдут близ города Изника в Турции в конце сентября — начале октября .
Читайте также: Узбекистанец занял призовое место на международном турнире по велоспорту
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