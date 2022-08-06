Кыргызстанец отправился в Турцию на велосипеде
13:18 06.08.2022 (обновлено: 13:26 06.08.2022)
© FOTO пресс-служба мэрии города ОшВелотур жителя Оша в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников
© FOTO пресс-служба мэрии города Ош
Житель Оша намерен проехать через пять стран, чтобы побывать на Всемирных играх кочевников.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Житель Оша, 75-летний Мамыт Таштанов, отправился в Турцию на велосипеде, чтобы посмотреть Всемирные игры кочевников. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
© FOTO пресс-служба мэрии города ОшВелотур жителя Оша в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников
Велотур жителя Оша в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников
© FOTO пресс-служба мэрии города Ош
В четверг велопутешественника проводили в путь представители городской администрации и глава Ошской области Зиядин Жамалдинов.
Кыргызстанец планирует проехать через территорию Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и Армении.
© FOTO пресс-служба мэрии города ОшВелотур жителя Оша в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников
Велотур жителя Оша в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников
© FOTO пресс-служба мэрии города Ош
Всемирные игры кочевников пройдут близ города Изника в Турции в конце сентября — начале октября .