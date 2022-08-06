https://uz.sputniknews.ru/20220806/26887043.html

Кыргызстанец отправился в Турцию на велосипеде

Кыргызстанец отправился в Турцию на велосипеде

Житель Оша намерен проехать через пять стран, чтобы побывать на Всемирных играх кочевников.

2022-08-06T13:18+0500

2022-08-06T13:18+0500

2022-08-06T13:26+0500

в мире

кыргызстан

турция

всемирные игры кочевников

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Житель Оша, 75-летний Мамыт Таштанов, отправился в Турцию на велосипеде, чтобы посмотреть Всемирные игры кочевников. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу мэрии города.В четверг велопутешественника проводили в путь представители городской администрации и глава Ошской области Зиядин Жамалдинов.Кыргызстанец планирует проехать через территорию Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и Армении. Всемирные игры кочевников пройдут близ города Изника в Турции в конце сентября — начале октября .Читайте также: Узбекистанец занял призовое место на международном турнире по велоспорту

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кыргызстан, турция, всемирные игры кочевников