https://uz.sputniknews.ru/20220806/drevnyuyu-nastennuyu-rospis-iz-varaxshi-pokajut-v-luvre-26882107.html

Древнюю настенную роспись из Варахши покажут в Лувре

Древнюю настенную роспись из Варахши покажут в Лувре

Фонд развития культуры и искусства готовится к выставке культурного наследия Узбекистана в Париже.

2022-08-06T08:37+0500

2022-08-06T08:37+0500

2022-08-06T10:30+0500

культура

выставка

париж

лувр

третьяковская галерея

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Узбекистанские специалисты продолжают подготовку к масштабной выставке в Лувре.Выставка, посвященная культурному наследию республики, пройдет в Париже в ноябре 2022 года.Как сообщили в Фонде развития культуры и искусства, специально для выставки эксперты отреставрировали знаменитую настенную роспись VII века с изображением сцен охоты из древнего поселения Варахша в Бухарской области. В тот период здесь находился дворец правителей согдийской династии Бухархудатов.В рамках подготовки к выставке экперты проведут реставрацию 70 древних артефактов, сообщили в Фонде.Узбекистан активно сотрудничает с разными странами в сфере популяризации своей культуры. В частности, республика инициировала сотрудничество в области музейного дела между странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества.В республике осуществляется уникальный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", который был инициирован президентом Шавкатом Мирзиёевым.Активное участие в данном проекте приняли представители таких российских музеев как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Российский этнографический музей, Государственный исторический музей и Музей Востока.Фонд развития культуры также активно налаживает сотрудничество между российскими и узбекистанскими музеями. В частности, Третьяковская галерея планирует проводить выставки совместно с музеем Савицкого в Нукусе.На следующий год музей Савицкого совместно с Третьяковской галереей планируют провести выставку художника Алексея Моргунова, который был одним из первых авангардистов российского изобразительного искусства и сподвижником Казимира Малевича. Большая часть наследия художника хранится в Нукусе, и специалисты из Третьяковки помогут с реставрацией картин.В планах двух организаций также провести выставку произведений Соломона Никритина и экспозицию "Путь на Восток", значительную часть которой будут составлять картины из собрания музея в Нукусе.Читайте также: Стенд Узбекистана на ВДНХ стал одним из самых посещаемых на форуме "Путешествуй!"

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выставка, париж, лувр, третьяковская галерея