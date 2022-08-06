Как избавиться от боли в пояснице

1. Поза "Кошка-корова". Встаньте на четвереньки, вытянув руки, обопритесь на ладони. Одновременно округлите спину и опустите голову, а потом — прогнитесь в пояснице и поднимите подбородок. Повторите движения 6-7 раз. Встаньте на четвереньки, вытянув руки, обопритесь на ладони. Одновременно округлите спину и опустите голову, а потом — прогнитесь в пояснице и поднимите подбородок. Повторите движения 6-7 раз.

2. Повороты корпуса в положении сидя. Необходимо сесть на пол, выпрямить спину и согнуть одну ногу в колене, а потом завести ее за другую выпрямленную ногу. Опираясь в пол ладонью одной руки для равновесия, выполнить повороты в сторону лежащей на полу ноги. Можно дополнительно надавливать на колено свободной рукой. Повторить 5-10 раз в каждую сторону, меняя ноги. Необходимо сесть на пол, выпрямить спину и согнуть одну ногу в колене, а потом завести ее за другую выпрямленную ногу. Опираясь в пол ладонью одной руки для равновесия, выполнить повороты в сторону лежащей на полу ноги. Можно дополнительно надавливать на колено свободной рукой. Повторить 5-10 раз в каждую сторону, меняя ноги.

3. Баласана или "Поза ребенка". Согнуть ноги в коленях и опуститься на пятки. Сделать глубокий вдох и на выдохе плавно опуститься — положить на бедра живот, затем опустить грудь и коснуться лбом пола. Расслабьте плечи, вытяните позвоночник и останьтесь в позе на 5-10 дыхательных циклов. Вернитесь в исходную точку на вдохе, а потом приподнимите корпус и повторите позу 3-5 раз. Согнуть ноги в коленях и опуститься на пятки. Сделать глубокий вдох и на выдохе плавно опуститься — положить на бедра живот, затем опустить грудь и коснуться лбом пола. Расслабьте плечи, вытяните позвоночник и останьтесь в позе на 5-10 дыхательных циклов. Вернитесь в исходную точку на вдохе, а потом приподнимите корпус и повторите позу 3-5 раз.

4. Упражнение со стулом. Встаньте перед стулом и опуститесь перед ним на колени, а руки отведите назад и упритесь ладонями в сиденье. Плавно прогнитесь в поясничном отделе и округлите спину, не забывая равномерно и глубоко дышать. Дополните упражнение поворотами корпуса в положении стоя, опираясь руками на стул. Встаньте перед стулом и опуститесь перед ним на колени, а руки отведите назад и упритесь ладонями в сиденье. Плавно прогнитесь в поясничном отделе и округлите спину, не забывая равномерно и глубоко дышать. Дополните упражнение поворотами корпуса в положении стоя, опираясь руками на стул.

5. Приседания у стены или "Стульчик". Встать вплотную спиной к стене, руки вытянуть перед собой на уровне груди. Напрягая мышцы живота, плавно присесть до параллели бедер с полом. Задержаться в этой точке на 5-10 секунд, медленно подняться и повторить. Упражнение можно заменить приседаниями у стены с фитболом — поместив мяч между опорой и спиной. Встать вплотную спиной к стене, руки вытянуть перед собой на уровне груди. Напрягая мышцы живота, плавно присесть до параллели бедер с полом. Задержаться в этой точке на 5-10 секунд, медленно подняться и повторить. Упражнение можно заменить приседаниями у стены с фитболом — поместив мяч между опорой и спиной.

6. Подъем ног из положения лежа. Лечь на спину и вытянуть ноги, а поясницу плотно прижать к коврику. Медленно поднять прямые ноги вверх до тех пор, пока тело не будет образовывать прямой угол. Не расслабляя мышцы пресса, опустить конечности и повторить движения. Руки при этом лучше положить вдоль туловища. Если сложно выполнять подъем ног, можно слегка согнуть их в коленях, но при этом нельзя отрывать поясницу от пола. Лечь на спину и вытянуть ноги, а поясницу плотно прижать к коврику. Медленно поднять прямые ноги вверх до тех пор, пока тело не будет образовывать прямой угол. Не расслабляя мышцы пресса, опустить конечности и повторить движения. Руки при этом лучше положить вдоль туловища. Если сложно выполнять подъем ног, можно слегка согнуть их в коленях, но при этом нельзя отрывать поясницу от пола.