https://uz.sputniknews.ru/20220806/leto-v-razgare-pogoda-na-6-avgusta-26882402.html

Лето в разгаре: погода на 6 августа

Лето в разгаре: погода на 6 августа

Узгидромет обещает дождь в предгорных и горных районах республики

2022-08-06T10:02+0500

2022-08-06T10:02+0500

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. На всей территории Узбекистана 6 августа будет ясная и солнечная погода, лишь временами небольшая переменная облачность, сообщает Гидрометеорологическая служба республики.В Каракалпакстане и Хорезмской области температура воздуха ночью будет 22-27 градусов, днем – 32-37 градусов.В Бухарской и Навоийской областях воздух ночью прогреется до 22-27 градусов, днем – до 34-39 градусов.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях ночью температура опустится до 20-25 градусов, днем поднимется до 33-38 градусов. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях днем воздух прогреется до 35-37 градусов.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях температура ночью ожидается 22-27 градусов, днем – 35-40 градусов.Кратковременный дождь с грозой возможен в предгорных и горных районах страны. Здесь ночью будет 15-20 градусов тепла, а днем – 22-27 градусов.В Ташкенте переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-22 градуса, днем 35-37 градусов.Читайте также: Для борьбы с ЧС: как работает отряд быстрого реагирования в столице — видео

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погода, прогноз погоды