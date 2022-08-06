https://uz.sputniknews.ru/20220806/na-zapade-kabula-progremel-vzryv--26902556.html

На западе Кабула прогремел взрыв

На западе Кабула прогремел взрыв

Раненых и тела погибших доставляют в больницы полицейскими машинами.

2022-08-06T19:58+0500

2022-08-06T19:58+0500

2022-08-06T19:58+0500

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ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. На западе Кабула прогремел взрыв, есть погибшие и раненые, сообщили РИА Новости.По словам экс-депутата парламента Алишира Шахера, погибли 12 человек, еще 28 получили ранения.Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Читайте также: Володин: 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США

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афганистан, кабул, взрыв