https://uz.sputniknews.ru/20220806/na-zapade-kabula-progremel-vzryv--26902556.html
На западе Кабула прогремел взрыв
На западе Кабула прогремел взрыв
Раненых и тела погибших доставляют в больницы полицейскими машинами.
2022-08-06T19:58+0500
2022-08-06T19:58+0500
2022-08-06T19:58+0500
в мире
афганистан
кабул
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/17/21485514_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_6abf3e012bfb7e1e64d70ac6aed04fe3.jpg
ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. На западе Кабула прогремел взрыв, есть погибшие и раненые, сообщили РИА Новости.По словам экс-депутата парламента Алишира Шахера, погибли 12 человек, еще 28 получили ранения.Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Читайте также: Володин: 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США
афганистан
кабул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/17/21485514_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_dbdfdcef0d30aed47a097a81d06303c1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
афганистан, кабул, взрыв
На западе Кабула прогремел взрыв
Раненых и тела погибших доставляют в больницы полицейскими машинами.
ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik.
На западе Кабула прогремел взрыв, есть погибшие и раненые, сообщили РИА Новости
.
"Взрыв произошел в районе Пули-Сохта города Кабул… Тела погибших и раненых доставляют в больницу скорой помощи на полицейских машинах", - заявили источники, отметив, что в данном районе в основном проживают шииты.
По словам экс-депутата парламента Алишира Шахера, погибли 12 человек, еще 28 получили ранения.
Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.